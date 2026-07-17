TINA I ZVEZDAN NA KORAK DO POMIRENJA! Razveli se, a ne razdvajaju se, zajedno su došli i u Vrnjačku Banju: Srećna sam...
Tina Ivanović poslednjih meseci retko se pojavljuje u javnosti, ali je na manifestaciji u Vrnjačkoj Banji otkrila da iza medijske tišine stoji ozbiljan rad na novim pesmama.
Pevačica je u razgovoru za Kurir priznala da je publika uskoro može očekivati u potpuno novom izdanju, ali se dotakla i privatnog života koji već dugo intrigira javnost. Naime, Tina se razvela od suprugaZvezdana Anđića, s kojim je provela 25 godina, ali je sve iznenadila kada se u Vrnjačkoj Banji pojavila upravo s bivšim mužem.
Ona je istakla da joj je i pored razvoda on i dalje najveća podrška.
Podrška
- Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad -
priznala je pevačica.
Na pitanje da li postoji mogućnost da se njih dvoje pomire, Tina nije želela da daje konačne odgovore.
- Kako Bog da, tako će biti. Videćemo šta će vreme pokazati. Ako bude dobro, može da bude – poručila je zagonetno.
Tina je otkrila i da joj muškarci često šalju poruke na društvenim mrežama, ali da na njih ne obraća pažnju i zaključila je da smatra da je, uprkos svim životnim izazovima, ipak rođena pod srećnom zvezdom.
- Čim sam doživela sve ovo u karijeri i životu, mogu da kažem da jesam - rekla je Tina.
Na pitanje zbog čega je vidno smršala otkrila je da osim letnjih navika u ishrani, ima i zdravstveni problem.
- Imam problema sa štitnom žlezdom, što ima veze sa tim. Mislim da danas svaka druga žena ima.
Povukla se
Objasnila je i zbog čega se poslednjih godina povukla sa estrade.
- Spremala sam nove pesme. Uskoro izlazi duet sa mladim pevačem Pavlom Petkovićem, koji je bio u "Pinkovim zvezdama". Početkom avgusta snimamo i spot, a posle toga snimam još jednu pesmu. Kada nemam šta novo da kažem, ne volim da se pojavljujem
u medijima – iskrena je Tina.
Dodala je da joj prija mir i da je oduvek volela da bude daleko od gradske gužve.
- Volim mir i samoću. Volim čak i sama da odem na more, da nema nikoga oko mene – priznala je.
Iako je napravila pauzu od medija, njeni hitovi i dalje su nezaobilazni na proslavama i nastupima.
- Nisam ni slutila da će te pesme trajati toliko dugo. Evo, već 25 godina ljudi ih pevaju i to je najveća nagrada za jednog pevača –
rekla je Tina.