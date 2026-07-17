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Tina Ivanović poslednjih meseci retko se pojavljuje u javnosti, ali je na manifestaciji u Vrnjačkoj Banji otkrila da iza medijske tišine stoji ozbiljan rad na novim pesmama.

Pevačica je u razgovoru za Kurir priznala da je publika uskoro može očekivati u potpuno novom izdanju, ali se dotakla i privatnog života koji već dugo intrigira javnost. Naime, Tina se razvela od suprugaZvezdana Anđića, s kojim je provela 25 godina, ali je sve iznenadila kada se u Vrnjačkoj Banji pojavila upravo s bivšim mužem.

Ona je istakla da joj je i pored razvoda on i dalje najveća podrška.

Podrška

- Srećna jesam. Nas dvoje smo zajedno radili trideset godina, normalno je da mi njegova podrška znači. Falio mi je ponekad -

priznala je pevačica.

Na pitanje da li postoji mogućnost da se njih dvoje pomire, Tina nije želela da daje konačne odgovore.

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović i Zvezdan Anđić Foto: Nemanja Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen, Damir Dervišagić

- Kako Bog da, tako će biti. Videćemo šta će vreme pokazati. Ako bude dobro, može da bude – poručila je zagonetno.

Tina je otkrila i da joj muškarci često šalju poruke na društvenim mrežama, ali da na njih ne obraća pažnju i zaključila je da smatra da je, uprkos svim životnim izazovima, ipak rođena pod srećnom zvezdom.

- Čim sam doživela sve ovo u karijeri i životu, mogu da kažem da jesam - rekla je Tina.

Na pitanje zbog čega je vidno smršala otkrila je da osim letnjih navika u ishrani, ima i zdravstveni problem.

- Imam problema sa štitnom žlezdom, što ima veze sa tim. Mislim da danas svaka druga žena ima.

Povukla se

Objasnila je i zbog čega se poslednjih godina povukla sa estrade.

- Spremala sam nove pesme. Uskoro izlazi duet sa mladim pevačem Pavlom Petkovićem, koji je bio u "Pinkovim zvezdama". Početkom avgusta snimamo i spot, a posle toga snimam još jednu pesmu. Kada nemam šta novo da kažem, ne volim da se pojavljujem

u medijima – iskrena je Tina.

07:17 Tina Ivanovic Izvor: Kurir

Dodala je da joj prija mir i da je oduvek volela da bude daleko od gradske gužve.

- Volim mir i samoću. Volim čak i sama da odem na more, da nema nikoga oko mene – priznala je.

Iako je napravila pauzu od medija, njeni hitovi i dalje su nezaobilazni na proslavama i nastupima.

- Nisam ni slutila da će te pesme trajati toliko dugo. Evo, već 25 godina ljudi ih pevaju i to je najveća nagrada za jednog pevača –

rekla je Tina.