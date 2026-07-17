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Nikolina Kovač i Saša Kapor u braku su već 12 godina, a nedavno su dobili svoje treće dete. Ipak, pevačica otkriva da u svoja četiri zida povremeno i danas imaju trzavice, ali da otvorenim razgovorom uspevaju da sve uspešno prebrode.

Sada je pevačica progovorila o pričama o razvodu, koje nju i njenog supruga prate već 15 godina.

"Na početku nije bilo idealno"

- Pa nekako čovek vremenom ogugla ako nas već 15 godina razvode. Naravno, na početku nije sve bilo idealno, to sam oduvek govorila, ali to je sve prošlo i nekako smo sazrevali, jer smo se upoznali kao mladi ljudi - kaže Nikolina.

Pevačica se osvrnula se i na naslove koji njen brak prate već godinama.

Foto: Printscreen

- Najvažnije je ono što se dešava u našem domu, ako je tu mir. Mogu naslovi da budu i najslatkorečiviji i da to sve bude med i mleko, a da ti živiš pakao između svoja četiri zida i to je teret - otkrila je ona sada ističući da je u njenom braku sve u najboljem redu.

"Mladi smo ušli u brak"

Nikolina Kovač za Sašu se udala kada je imala samo 23 godine i nije krila da je bilo trenutaka kada je njihov brak bio u krizi.

- Naš odnos je rastao iz dana u dan. Smatram da smo jako mladi ušli u brak i dosta stvari smo prevazišli. Bilo je tu mnogo iskušenja. Mnogo iskustva smo stekli, ono što je uvek naglašavam i šta je pozitivno i iz čega smo crpeli svu tu energiju jeste ljubav. Mi smo ušli iz ljubavi u brak i kao tinejdžeri. Zajedno smo stvarali i krov nad glavom i naše trenutke, uspomene i nekako je to na kraju i slađe kada uđeš sa nekim otvorenog srca i kada se i te manje lepe stvari prevazilaze u hodu, to te ojača. Nigde nije idealno. Nijedan odnos nije idealan.

1/6 Vidi galeriju Nikolina Kovač Foto: Kurir, Silver Light photography, Ana Paunković

"Sa nekim moraš pojesti kilo soli"

- I dan-danas imamo trenutke koji nisu idealni, ali nekako to iskustvo čoveku donese određenu mudrost i shvatiš na ono što si polagao pažnju i vodio računa preterano da to sada nije vredno energije, nije vredno da ti trošiš svoju snagu, živce, jer treba tu energiju kanalisati i za vaspitanje dece i za vremena koja predstoje i probleme nazivati pravim, a ne ih izmišljati. Čvrsto stajati na zemlji u svoja četiri zida i izanalizirati ono što je dobro, a tu ima mnoštvo stvari na koje možemo da se ponosimo. Želim da podelim iskustvo, da kada se bira partner, da to srce bira. A danas živimo u materijalističkom vremenu gde svi gledaju da uđu u neku vrstu interesa i u prijateljstvu i u kumstvu, nažalost. Nema tu nekih istinskih iskonskih prijateljstava. Moraš pojesti sa nekim i kilo soli i proći razne životne situacije da bi ga poznavao i da bi mogao ući u neku vrstu dubljeg odnosa. Život je sam po sebi težak i nije život poljem preći, što kažu stari ljudi - ispričala nam je svojevremeno.

kurir/Hype