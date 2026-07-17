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Mišo Kovač, hrvatski pevač 16. jula napunio je 82 godine. On je nesumnjivo bio jedna od najvećih muzičkih legendi bivše Jugoslavije, i čovek čiji je glas obeležio decenije i postao zvučna podloga za najsrećnije i najtužnije trenutke miliona ljudi.

Ipak, dok je na bini širio ruke i pevao o večnim i čistim ljubavima, iza kulisa se odvijao sasvim drugačiji scenario.

Privatni život harizmatičnog Šibenčanina decenijama je bio pod lupom javnosti, a medije su posebno intrigirale njegove strastvene i burne ljubavne veze. Bio je šarmer koji nije mogao da odoli lepšem polu, a naročito su bile skandalozne priče o njegovim brakovima.

Tri braka

Mišo Kovač se ženio tri puta. Njegov prvi brak sa Ljubicom Komadinom bio je kratak i gotovo neprimetan u poređenju s onim što je usledilo. Nisu imali dece. Nakon problema u odnosu par se razveo, a ona je kasnije uplovila u drugi brak u kom je dobila dvoje dece. Nažalost, kasnije je preminula od posledica moždanog udara.

Juga je svojevremeno brujala o drugom braku Kovača jer je svoju narednu suprugu upoznao dok je još uvek bio oženjen.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Preent Screen Jutub, Printscreen

Reč je o tada još uvek maloletnoj Aniti Baturini zbog koje se kasnije i razveo, a potom su stupili u brak iako se svemu protivila njena porodica.

U braku su dobili i dvoje dece, sina Edija i ćerku Ivanu, a onda je nesreća pokucala na vrata.

Sinu kupio pištolj

Mišo je svojevremeno sinu kupio pištolj, ne sluteći da će mu tako potpisati smrtnu presudu.

"Molila sam ga da to ne čini, da je detetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmerno poverenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama. A Edi se više nije odvajao od pištolja. Nosio ga je i u izlaske", ispričala je Anita ranije.

Nažalost, Edi je jedne večeri potegao pištolj na sebe. Iako su prognoze lekara bile ohrabrujuće, te su svi izgledi upućivali na to da će Edi preživeti, došlo je do sepse, i mladić je preminuo.

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printscreen/HRT2

Ova tragedija duboko je oštetila Kovača. Na sve to, i ćerka Ivana pala je u kandže poroka, a pevač je iznenada odlučio da ostavi suprugu zbog druge žene.

"Mišo je samo otišao iz našeg stana. Nakon nekoliko dana, koliko mi je trebalo da ga dobijem telefonom, Mišo i ja smo se našli u motelu Plitvice na zagrebačkoj obilaznici. Dok smo sedeli za stolom i dok sam ga gledala, mogla sam samo reći da ne verujem da mu se to dogodilo. Mišo je samo kratko rekao: 'Eto, dogodilo se.' Meni se to nikad ne bi dogodilo, pomislila sam i otišla iz motela. To je bio kraj naše ljubavi", priznala je svojevremeno Anita.

Zaljubio se u 30 godina mlađu

Nakon porodične tragedije, Mišo je u svom najtežem razdoblju života upoznao astrološkinju Silviju Conte Calvi Marković, trideset godina mlađu ženu koja mu je, kako je i sam priznao, prišla u trenutku kada niko drugi nije znao kako da mu pomogne. Njihova veza je trajala šest godina, tokom kojih su zajedno živeli u španskom gradu Malaga.

Iako se činilo da je u idealnom odnosu, sve se promenilo kada se Kovač vratio u Hrvatsku. Tada se i njihov odnos bespovratno raspao.

Mišo je, slomljen usamljenošću i tugom pokušao sebi da oduzme život. Srećom, metak je prošao pored srca, ali je javnost tek tada saznala u koliko je pevač lošem mentalnom stanju.

Foto: Printscreen/Youtube

Treća žena stalno uz njega

Uprkos svim nedaćama, Mišo je uspeo da pronađe mir i ljubav. Sudbina mu je 1998. godine poslala Lidiju, ženu koja će mu postati oslonac i saputnica do kraja života. Upoznali su se na njegovom koncertu u noćnom klubu u Zagrebu. Iako su tvrdili da ne planiraju brak, dve godine kasnije venčali su se - tiho, daleko od očiju javnosti.

Lidija je godinama uz njega, prati ga na svim koncertima, čuva ga, vodi računa o svakom detalju. Iako među njima postoji razlika u godinama, to nije uticalo na njihovu ljubav, a Mišo Kovač otvoreno tvrdi da mu je upravo Lidija vratila želju za životom.