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Vest da su Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj danas dobili sina Ilijana obradovala je njihove najbliže, prijatelje, ali i brojne javne ličnosti. Među prvima koji im je javno uputio čestitke bio je Aleksandar Aca Kos.

Aca Kos čestitao Anastasiji i Gudelju

On se oglasio na Instagramu, gde je podelio njihovu zajedničku fotografiju i mladim roditeljima posvetio emotivnu poruku.

1/5 Vidi galeriju Vest da su Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj danas dobili sina Ilijana, obradovala je njihove najbliže, prijatelje i brojne javne ličnosti, a među prvima koji im je javno čestitao bio je Aleksandar Aca Kos. Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

"Slavili i srećni bili zauvek, jer samo to i zaslužujete", napisao je Aca uz fotografiju nastalu na proslavi venčanja Anastasije i Nemanje Gudelja, koja je održana u vili u Ljutice Bogdana.

Objavu je dodatno ukrasio sa tri bela srca, emotikonom deteline i stikerom „Welcome Baby“, jasno pokazujući koliko ga je obradovala vest o prinovi u porodici Gudelj.

Aleksandar Kos je dugogodišnji prijatelj Cece Ražnatović, a poznato je i da je upravo zbog njega svojevremeno bila u domu Čede Jovanovića.

Ovako je Anastasija krila trudnoću

Anastasija Ražnatović je krila od javnosti da je u drugom stanju, ali je jednom prilikom zagolicala znatiželju pratilaca, kao kada je krajem prošle godine objavila zanimljiv reel na Instagram storiju na kom se vidi snimak borbe i reči:

1/4 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović u hotelskoj sobi na Ibici Foto: Printscreen

"Taman kada sam mislila da Bog neće uslišiti moje molitve, u najmračnijem času vera postaje tvoj najjači saveznik".