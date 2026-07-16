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Domaća javnost je brujala o razvodu pevačice Goge Gačić, a sada se oglasila emotivnom porukom sa letovanja u Grčkoj. Ona je tamo otišla sa sinom i ćerkom. 

Uz prelep prizor na kon pevačica uživa sa svojim naslednicima, napisala je toplu poruku i sve to podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

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Foto: Printscreen Instagram

- Oni su moj razlog da svaki korak ima smisla. Ne bih ništa menjala - napisala je Goga, a na fotografiji se jasno videlo kako razigrano šeta sa mališanima uz more.

Podsetimo, njena ljubavna priča sa Markom Gačićem doživela je krah nakon što ju je prevario. Tada se Goga oglasila i u razgovoru za Blic otkrila detalje svoje odluke.

Goga o odnosu sa Markom

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - ispričala je pevačica, a potom je objasnila da su ona i Marko u kontaktu samo oko dece.

Goga Gačić Foto: Instagram Screenshot, Kurir Televizija, Printscreen/Instagram

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - priznala je pevačica.

Marko čeka treće dete

Gogin bivši muž, Marko, sada čeka dete sa novom izabranicom, a njihova deca bila su prisutna na otkrivanju pola bebe.

Marko Gačić
Foto: Pirntscreen

- Sinčić je kod tate, deca su juče bila na dešavanju kada je bilo otkrivanje pola bebe. Ja decu ne branim, kao što sam i rekla. Mala je tu sa mnom, a sin je poželeo da ostane sa tatom. Da li će se njih dvojica večeras pojaviti u nekom trenutku ne znam. Mislim da je on trebao prvi da bude tu, to mu je rođena sestra. Ove teme nisu lake, ni jednostavne ni normalne - ispričala je Goga tada.

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Marko Gačić

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STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv