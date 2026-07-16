Slušaj vest

Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči.

Atina Ferari: "Od danas je mrtav za mene"

- Došli smo na sahranu i ušli da damo cveće. Kako je pop još držao opelo, bilo mi je neprijatno da ulazimo pa smo se ja i kolega povukli u hlad. Primetili smo Hasana Dudića i stali da se pozdravimo sa njim. Kolega mu je pružio ruku, koju je on onako kiselo i preko volje prihvatio. Kada sam je krenula da se rukujem sa njim, jer takav je red, on je odgovorio da nema potrebe za tim! Odbio je da mi pruži rku! I da ga ne poznajem valjda je osnovna kultura da se sa nekim pozdraviš, a da ne govorimo što ga znam iz Krčedina i druženja sa Šabanom, iz rijalitija, emisija raznih... - rekla je Atina i dodala:

Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči Foto: Kurir

- Pitala sam ga da li sam ga ja nečim uvredila, ne postoji razlog zašto bi tako reagovao. Nije mi jasno! Jedina sam koja ga je branila i na sudu svedočila kada ga je Jelena Golubović tužila zbog prebijanja u rijalitiju!

Prema njenim rečima, Dudićev postupak ju je iznenadio, posebno imajući u vidu okolnosti u kojima su se sreli.

- Došli smo da ispoštujemo prijatelja, a ne da pravimo skandale. On je očigledno želeo da se zakači za mene. Ništa mi nije rekao nakon toga, a i da jeste meni je to važno kao kad pustim vodu u wc šolji. Ne može da me uvredi nečovek, zato nisam povređena. Od današnjeg dana on je za mene mrtav, neću mu doći ni na sahranu! Ispao je nevaspitano i prosto đubre, puno kompleksa, mržnje i sujete. Ni brat ga nije podnosio i govorio je da nije dobar čovek i prijatelj, a sad sam se uverila da je Šaban imao pravo - zaključila je Atina za Informer.

Hasan: "Zlatu sam blokirao"

Hasan Dudić i Zlata Petrović Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Kurir

Podsetimo, pevač je nedavno govorio o odnosu sa sa bivšom suprugom, pevačicom Zlatom Petrović.

- Znaš zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala.Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro". Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako smo svi fino - objasnio je Hasan Dudić.

Ne propustiteStars"BLOKIRAO SAM JE" Hasan Dudić otkrio zašto je prekinuo kontakt sa Zlatom! Šok ispovest: Potrošio sam na taksi 60.000 evra... Evo šta kaže za malog Peju
zlata petrović hasan dudić.jpg
Rijaliti"DOBIO SAM ŠAMAR I ZAVRŠIO U ZATVORU!" Šok ispovest poznatog pevača o problemima i o sinu koji se kockao: Zbog Mikijevog duga sam prodao kuću...
Hasan Dudić, Zlata Petrović
Rijaliti"PRE 10 MINUTA SAM IZAŠAO IZ BOLNICE" Hasan Dudić zbog problema sa zdravljem nije znao da mu je sin napustio Elitu: Danima nisam spavao...
hasan dudić miki dudić.png
Stars"PEVAO SAM U NAJVEĆIM PRČVARAMA" Hasan Dudić javno zapretio pevačima, najavio tužbe: Godinama me kradu...
screenshot-32.jpg

22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv