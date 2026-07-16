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Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči.

Atina Ferari: "Od danas je mrtav za mene"

- Došli smo na sahranu i ušli da damo cveće. Kako je pop još držao opelo, bilo mi je neprijatno da ulazimo pa smo se ja i kolega povukli u hlad. Primetili smo Hasana Dudića i stali da se pozdravimo sa njim. Kolega mu je pružio ruku, koju je on onako kiselo i preko volje prihvatio. Kada sam je krenula da se rukujem sa njim, jer takav je red, on je odgovorio da nema potrebe za tim! Odbio je da mi pruži rku! I da ga ne poznajem valjda je osnovna kultura da se sa nekim pozdraviš, a da ne govorimo što ga znam iz Krčedina i druženja sa Šabanom, iz rijalitija, emisija raznih... - rekla je Atina i dodala:

1/5 Vidi galeriju Pevač Hasan Dudić odbio je da pruži ruku koleginici Atini Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona iznela svoje viđenje događaja i uputila mu oštre reči Foto: Kurir

- Pitala sam ga da li sam ga ja nečim uvredila, ne postoji razlog zašto bi tako reagovao. Nije mi jasno! Jedina sam koja ga je branila i na sudu svedočila kada ga je Jelena Golubović tužila zbog prebijanja u rijalitiju!

Prema njenim rečima, Dudićev postupak ju je iznenadio, posebno imajući u vidu okolnosti u kojima su se sreli.

- Došli smo da ispoštujemo prijatelja, a ne da pravimo skandale. On je očigledno želeo da se zakači za mene. Ništa mi nije rekao nakon toga, a i da jeste meni je to važno kao kad pustim vodu u wc šolji. Ne može da me uvredi nečovek, zato nisam povređena. Od današnjeg dana on je za mene mrtav, neću mu doći ni na sahranu! Ispao je nevaspitano i prosto đubre, puno kompleksa, mržnje i sujete. Ni brat ga nije podnosio i govorio je da nije dobar čovek i prijatelj, a sad sam se uverila da je Šaban imao pravo - zaključila je Atina za Informer.

Hasan: "Zlatu sam blokirao"

1/5 Vidi galeriju Hasan Dudić i Zlata Petrović Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Dragan Kadić, Kurir

Podsetimo, pevač je nedavno govorio o odnosu sa sa bivšom suprugom, pevačicom Zlatom Petrović.

- Znaš zašto smo zahladili odnose? Ja sam napravio pesmu za unuku i unuka, ja sam nju otpevao. Malo je neljudski da ne pozovem i nju, da se i ona pojavi u toj pesmi, da otpeva druge glasove, terce. To je prava narodna pesma. Ona je pristala.Ja sam joj rekao da u subotu imamo termin u studiju od ujutru do uveče u 9. Ona je rekla: "Dobro". Kada je došla subota, mi smo se čuli, ja sam joj rekao da bi trebalo da odemo u studio, neće joj trebati više od 15 minuta, ali ona je rekla: "Ne mogu. Drugi put". Kako drugi put? Ja sam to zakazao. Sat studija košta. Iznervirao sam se, prekinuo sam vezu i odmah sam je blokirao. Od tada nismo u kontaktu. Voli da glumi kako smo svi fino - objasnio je Hasan Dudić.