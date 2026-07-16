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Una Čolić zajedno sa svojim deset godina starijim dečkom uživa na Mikonosu, te je na društvenim mrežama pokazala kako provodi vreme. Međutim, jedna njena objava je posebno privukla pažnju.

Naime, Una je postavila fotografiju na kojoj se vidi kako ona i njen partner na skuteru obilaze Mikonos, a na retrovizoru u kom je fotografisala svoj odraz, video se prsten na njenoj ruci.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić uživa sa dečkom na odmoru Foto: Printscreen Instagram

Da li je reč o vereničkom prstenu?

Unin izabranik nije samo stariji deset godina, već je i uspešan biznismen, a njihov odnos je već neki period ozbiljan. Zbog toga su mnogi pomislili da je reč o podizanju ljubavi na viši nivo, odnosno, da ona na ruci nosi verenički prsten. Međutim, i dalje nije poznato da li su ta nagađanja tačna ili je samo ponela nakit iz svoje bogate kolekcije istog.

1/5 Vidi galeriju Una Čolić Foto: Preent Screen

Una tople letnje dane provodi na plaži, a njena savršena linija nikog ne ostavlja ravnodušnim. Na jednoj od objavljenih fotografija, ponela je crnu prozirnu haljinu preko bikinija u istoj boji. Njen preplanuli ten i bujne grudi dospeli su u prvi plan.

Čola upoznao budućeg zeta

- Unin dečko bavi se preprodajom automobila i auto delova i u tome je veoma uspešan. On takođe poseduje lokale u Beogradu koje izdaje i od toga uzima veliki novac - rekao je izvor blizak ovom paru.

Inače, Una je svog partnera odavno upoznala sa porodicom, te često zajedno sa Zdravkom putuju na turneje i odlaze na zajednički odmor.

1/4 Vidi galeriju Una Čolić pokazala grudi Foto: Printscreen

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za Informer.

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