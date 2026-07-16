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Nakon nezapamćenog interesovanja publike za predstojeća dva koncerta na Tašmajdanu, Milanče Radosavljević insistirao je da se pronađe način da što veći broj ljudi dobije priliku da prisustvuje ovim jedinstvenim večerima. Posle razgovora sa organizatorima postignut je dogovor da se prošire kapaciteti, pa će u prodaju biti pušteno još po 200 ulaznica za koncerte 29. avgusta i 3. septembra.

Dodatne ulaznice biće puštene u prodaju sutra od 12 časova na sajtu Efinity.rs.

Prvi solistički koncert, održan 3. jula na Tašmajdanu, izazvao je pravu buru emocija i oduševio hiljade ljudi, pa je legendarni pevač odlučio da publici priredi još dva druženja.

Interesovanje je nadmašilo sva očekivanja. Koncert zakazan za 29. avgust rasprodat je za svega osam sati, dok su ulaznice za treći koncert, zakazan za 3. septembar, planule za neverovatnih 25 minuta, čime je oboren rekord domaće muzičke scene.

Milanče se danas ranije oglasio na društvenim mrežama i emotivnim rečima zahvalio publici na ogromnoj ljubavi i podršci.

„Kada su mi javili da je treći koncert na Tašmajdanu rasprodat za 25 minuta, nisam mogao da verujem. Rekao sam organizatorima koncerta: ‘Ajde da sačekamo bar još sat vremena da vidimo da li je istina.’ Na kraju su me uverili da je to istina. Šta da kažem osim: hvala vam, deco moja! Hvala, narode moj, za ovoliku ljubav i podršku koju ste mi pružili. Obećavam da ću vam se odužiti. Vaš Milanče. Posebno hvala organizatorima Aci Sofronijeviću i Goranu Jovanoviću.“

Upravo želja da se oduži svojoj publici bila je razlog zbog kojeg je insistirao da se pronađe način da još ljudi dođe do ulaznica. Zato će, na njegov zahtev i u dogovoru sa organizatorima, u prodaju biti pušteno još po 200 karata za oba koncerta.

Ako je suditi po dosadašnjem interesovanju, i ove dodatne ulaznice neće se dugo zadržati u prodaji, pa će Tašmajdan još dva puta biti ispunjen pesmom, emocijama i ljubavlju koju Milanče i njegova publika međusobno dele već decenijama.

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