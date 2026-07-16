Veljko i Bogdana Ražnatović krenuli u Španiju da upoznaju Anastasijinu bebu

Slušaj vest

Anastasija Ražnatović se juče porodila u Španiji i na svet donela sina Ilijana, a njen brat, Veljko Ražnatović odmah se uputio tamo sa svojom suprugom, kako bi bili uz nju i bebu.

Bogdana Ražnatović, Veljkova supruga, sada se oglasila i podelila fotografije iz aviona.

Foto: Printscreen Instagram

Najpre, Veljko i Bogdana su pozirali na aerodromu, a ona je na podeljenoj fotografiji napisala: "Ujna i ujak", a zatim ju je uslikao tokom leta dok je nosila slušalice na ušima, a osmeh sa lica nije skidala.

Foto: Printscreen Instagram

Inače, da je ćerka Svetlane Cece Ražnatović u drugom stanju gotovo da niko nije znao, pa je ova infotmacija iznenadila sve.

Značenje imena Ilijan

Ime Ilijan simbolizuje duhovnost, veru i odanost.

Foto: Printscrean

Prema narodnim verovanjima, za nosioce ovog imena se tradicionalno vezuju osobine poput pravednosti, mudrosti i zaštitničke prirode.

Ljubavna priča Anastasije i Nemanje

Anastasija kroz svoj život i ljubavnu priču sa Nemanjom Gudeljem pokazuje koliko je istinska povezanost jača od bilo kakvih prepreka, pa i od promena koje život donosi. Ljubav ju je odvela u novu sredinu, daleko od rodnog Beograda, u Sevilju, gde sada gradi novu svakodnevicu uz partnera. Napustiti sve što je poznato i sigurno nije lak korak, ali kada ljubav postane prioritet, sve dobija novi smisao.

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Baš kao što je istakla u svojoj objavi, u odnosima neprestano ulazimo u nove uloge i prilagođavamo se, razvijamo se zajedno sa partnerom. Anastasija i Nemanja su primer kako dvoje ljudi, vođeni emocijama, mogu pronaći balans i biti jedno drugom podrška, bez obzira na izazove. Ljubav nije statična – ona se menja, raste i oblikuje nas.

BONUS video: