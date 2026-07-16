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Nakon vesti da se razvodi od supruga Filipa Simovića i da je sa sinovima napustila porodični stan, Dejana Živković ponovo se oglasila na društvenim mrežama.

Manekenka je na Instagramu podelila niz fotografija nastalih tokom jula, uz emotivnu poruku kojom je nagovestila kako se oseća posle turbulentnog perioda kroz koji je prošla.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

- Jul je doneo ono što mi je bilo najpotrebnije. Malo više mira, malo više osmeha i mnogo razloga da verujem da sve dolazi na svoje - napisala je Dejana.

Ovom objavom Dejana je poslala nekoliko snažnih poruka, a ona koja je izazvala najveću pažnju definitivno je "Bez svakoga se može, sa svakim se ne može".

Napustila luks stan

Podsetimo, kako su prenesili mediji, Dejana se iselila iz stana u kojem su Filip i ona živeli sa decom.

- Dejanu već neko neko vreme ne viđamo u luksuznom naselju u kojem je živela sa mužem i decom. Sa druge strane, on provodi vreme u restoranima u okviru ovog naselja. Pretpostavljamo da je spakovala kofere i sa decom napustila porodični dom - navodi za "Blic" izvor blizak paru.

1/7 Vidi galeriju Naša manekenka Dejana Živković sa svojim izabranikom Filipom Simovićem ima dva sina Foto: Damir Dervišagić

Inače, porodica je živela u luksuznom domu na Novom Beogradu gde su im komšije brojne poznate ličnosti poput Novaka Đokovića i Marije Šerifović.

Oni su imali nekretninu u zgradi u kojoj je stan po kvadratu oko 3.500 evra, te da njihov stan ima oko 100 kvadrata, jasno je da, sa opremanjem, za ovo zadovoljstvo nisu iskeširali ispod 400.000 evra.