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Milena Kačavenda je bila gost u emisiji ''Radio Amnezija'', kod Bore Santane i Filipa Đukića, a tom prilikom pokazala je koliko je nezadovoljna budući da su je pozvali da komentariše van termina lajva.

- Nisam znala da vam je radio pričaonica. Žali slučaj ali mene boli k*rac. Ja sebe smatram, velikom zavodnicom, a ja dolazim u pola 4 kad bude bio lajv. Svađe, plasmani, pa borbe. Moram i tepih da vam ispravim - rekla je Milena, a zatim se umešao Bora.

- Janjuše molim te dođi - rekao je Santana, na šta se nadovezao Lepi Mića.

- Ljudi se bore. Svako na svoj način. Vidim da je Stanija prezupčila. Imidž je svačija prepoznatljivost. Ono što je radila to će ostati. Ona ne treba da se ljuti ni na koga. Ona je tražila medije da bi to radila. Nisam ja nju spajao sa Kristijanom. Sinoć su izašle dve osobe. Murat koji nije mrava zgazio i Anastasija. Ispali su oboje. U rijalitiju ne postoji reper ponašanja. Kad se utaba staza ona se ne menja. Nisam ja nikoga na ništa nagovarao - rekao je Lepi Mića.

Foto: Printscreen Pink

- Od koga si mnogo očekivao, a za kazaio je i ko je iznenmađenje? - pitao je Bora.

- Dača je iznenađenje koji je izabrao svoj put. On gura na svoj način. Svako se bavi svojim životom. Sve se vrati u životu. Mlad je i izdržaće. Zadnjih dana, mali Viktor je pokazao da ima šlif za komentare, ali je okasnio. Uroš je standardan, bori se za neke svoje stvari. Ja sam očekivao više od Boginje. Ona kada ustane da komentariše bude kratka i precizna, a ljudi traže da bude duža - izjavio je Mića, a zatim je Milena nastavila.

- Pola četiri, moje vreme. Nemojte mi zameriti. Ovo mi je jedinstvena prilika da iskomentarišem šta imam. - rekla je Milena.

- Mnogi su pričali da si ti spopadala druge momke. - rekao je Bora.

- Što se tiče Janjuša i Anđela. Oni su se negde udružili, videćemo napolju. Ja nisam neko ko može da me drži u šaci. Ja verujem da gledaoci mene mogu da vide kroz tri sezone. Samir me je dovodio do nervnog sloma, on je bio zaljubljen u mene. Ja sam čovek od krvi i mesa. Mislili su u datom trenutku koji su se udružili Anđelo, Asmin i Janjuš da od mene naprave laku ženu sumnjivog morala. Ja za tri godine ovde nisam imala nijednog partnera - rekla je Milena.

- Ko je više bio zatreskan u tebe? - pitao je Bora.

- Prosuli su oni svi svoje živote više ovde. Jedan na drugog su ljubomorisali - rekla je Milena.

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