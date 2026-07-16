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Jelena Karleuša je zagospodarila trendingom, a njene nove pesme su osvojile prva tri mesta na Jutjubu, kako u Srbiji, tako u zemljama regiona, ali i šire.

Tim povodom, ona se oglasila i nije krila koliko je srećna i ponosna zbog rekordnog uspeha novog albuma.

01:24 Jelena Karleuša zagospodarila muzičkim trendingom Izvor: Privatna arhiva

- Dragi prijatelji, jako sam uzbuđena i želim da vam saopštim jako lepe vesti. Stoji mi knedla u grlu. Za samo jedan dan pesma "Mata Hari" došla je na prvo mesto muzičkog trendinga u Srbiji, ali i u svim zemljama u regionu, čak i u Austriji. Na drugom mestu, za samo jedan dan, nalazi se pesma "Balkan Boy" i na trećem mestu je pesma "Sad je sve okej" i u Srbiji i u svim zemljama u regionu. Posebno mi je drago što su mi rekli da je na tom prvom mestu nekada bila najviralnija Tiktok pesma. Eto, uspeli smo samo za dan da taj poredak promenimo. Znači, prvo, drugo i treće mesto su pesme sa albuma "Enigma"; "Mata Hari", "Balkan Boy" i "Sad je sve okej". Sad je stvarno sve okej, hvala vam što ste me učinili ovako srećnom i ponosnom posle jako dugog i teškog perioda koji je iza mene. Ne znam ni da se radujem. Radovaću se, verovatno, kad shvatim šta se dešava. Hvala vam, volim vas i idemo dalje - otkrila je JK čije pesme ovih dana ne prestaju da se slušaju.

Zadala domaći zadatak

I dok u “Mata Hari” preovladava megapopularan indi ritam sa brutalnim tekstom, pesma “Balkan boy” nosi turbo balkanski melos svojstven ovim prostorima u modernom, skupom aranžmanu. Iako je Jelena nedavno izjavila da će novi spotovi biti “skromni i u skladu sa njenim mogućnostima”, i tu je opet zadala domaći zadatak svima.

Ovako je izgledalo kada je predstavila pesmu "Sad je sve okej" na finalu "Pinkovih zvezda":

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

Spotovi koji su snimani filmskom kamerom, prevazišli su sva očekivanja, a za samo nekoliko sati ušli su u Jutjub trending i ostvarili preko 300.000 pregleda, čime je oboren još jedan rekord.

Sedam dana snimali spot

Kako saznajemo, spot za pesmu “Mata Hari” sniman je čak nedelju dana, a na snimanju je učestvovalo preko 100 ljudi, dok su za Jelenine transformacije u spotu “Balkan boy” u kome smo je videli kao crnku, perike pripremljene čak u Nigeriji.

Jelena je gotovo u svakoj sceni oba spota, za koji je izdvojeno skoro pola miliona evra, imala drugačije autfite i kostime na kojima se brižljivo radilo mesecima.

Treba naglasiti i to da je Jelena sve vreme spotove snimala sa slomljenom rukom, što je još samo jednom pokazalo kakav je ona profesionalac kada je posao u pitanju.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Miloš Miletić

Inače, Mata Hari, žena koju istorija pamti po misteriji, skandalima i optuzbama, stoji iza inspiracije za istoimenu pesmu JK.

Ona je bila jedna od najkontroverznijih žena s početka 20. veka, baš kao što mnogi Karleušu danas smatraju najkontroverznijom javnom ličnošću Balkana 21. veka.

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