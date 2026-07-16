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Reper Dragomir Despić Desingerica važi za jednog od najkontroverznijih izvođača, a njegovi nastupi propraćeni su performansima tokom kojih udara publiku patikama, pljuje po njima, enda im kačkavalj na glavu ili ih šiša. Zbog toga je česta tema domaće javnosti, a ovog puta, je iz istih razloga pokrenuta peticija u susednoj Crnoj Gori, kako bi mu se zabranilo da tamo nastupa.

Na jednom profilu na društvenim mrežama, koji se bavi promocijom prirodnih lepota Crne Gore, objavljena je peticija da se Desingerici zabrane nastupi, a to je usledilo nakon što je na sceni u Budvi mašinicom šišao momke iz publike.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

- Pružamo punu podršku Svetlani u ovoj borbi i pozivamo sve da uradimo ono što je u našoj moći. Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gdje da dođe - pisalo je u pomenutoj objavi, a u nastavku su dodali:

- Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primjereni djeci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrijednosti koje su nam preci ostavili, da njegujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, vjerujemo da moramo zaštititi i našu djecu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore - pisalo je.

Već su hteli da ga zabrane ranije

Podsetimo, reper se i ranije susretao sa sličnom situacijom u Crnoj Gori kada su želeli da ga zabrane, a tada je i prokomentarisao kako on to vidi.

- Ja sam nacionalno blago tamo. Ja to gledam kao svoju drugu kuću i plačem kad ne mogu da odem tamo. Sad radim Hrvatsku, 10, 15 dana a onda idem u Evropu. Što se tiče otkazivanja i to, to je jedna pusta želja. Istina je da nisam nastupao na Top Hilu, iz razloga što za taj klub je bilo sve promenjeno. Kad je otišao moj menadžer pre nastupa, jer sam radio Hrvatsku i nisam mogao da stignem, njima su rekli da je taj zakon promenjen zbog mene. Kad sam sutradan stigao tamo da vidim o čemu se radi, ali sam bukvalno stigao sat vremena pre zatvaranja Sup-a te žene nisu znale gde da gledaju, te koje rade tamo. Rekle su mi da je sve zbog mene promenjeno, i da im puca glava. Ali, razlika je jer i u tome nema problema, kad ti poštuješ zakone jedne države. Mi smeće bacamo u kantu, ne drogiramo se, mi smo čisti, cela moja ekipa i ja - rekao je Desingerica ranije za Blic, pa dodao:

1/8 Vidi galeriju Desingerica u Odeonu Foto: Boba Nikolić

- Ovo su želje nekih ljudi, koji žele da skupe neke poene. Ali neće ga skupiti. Narod je bitan, bajo. Dođeš kod mene na nastup i vidiš. Desingerica nema nigde zabranu. Banjaluka, nema je, ide gas, Crna Gora, nema je, gas. Nema zabrane, to su puste želje ovih dušmana, ali nema veze, ja se ne ljutim, nek rokaju svoje. Ja se ne ljutim. Mene to zabavlja i ispunjava. Čitam da sam zabranjen a ja na plaži, radi mi telo. Ja sam pijan, od rozea, radi mi telo, ratata - zaključio je Desingerica pre dve godine.

Redakcija Kurira je pokušala da stupi u kontakt sa Desingericom, ali povratnu reakciju nismo još uvek dobili.

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