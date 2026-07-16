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Indira Radić jedno je od prepoznatljivijih imena domaće muzičke scene, a javnost je nedavno iznenadila zanimljivom pričom o svom automobilu.

Naime, pevačica je otkrila da i danas vozi automobil koji je kupila još 2006. godine i da ga smatra svojom amajlijom, zbog čega ne razmišlja o tome da ga zameni.

Bitan joj je mir

U međuvremenu se preselila iz Beograda i svoj mir pronašla na Kosmaju, gde danas živi. Iako nikada nije pridavala veliki značaj materijalnim stvarima, ističe da novac radije ulaže u nekretnine i zemlju, jer smatra da su to trajne vrednosti koje će ostati budućim generacijama.

1/5 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

- Nije mi važno da govorim koliko imam ili koji automobil vozim. Ne volim da ističem te stvari, nisam materijalista. Vozim auto koji sam oduvek želela, a kupila sam ga 2006. godine. On mi je poput amajlije. Ljudi me pitaju zašto ga ne zamenim, ali zašto bih? Radije bih uložila u zemlju ako imam dovoljno novca, da to ostane mojim unucima i praunucima. Želim da živim skroman život, da imam dovoljno za sve što treba i da ne dugujem nikome - rekla je jednom prilikom Indira za Blic.

Zarada od apartmana

Podsetimo, Indira Radić osim uspešne muzičke karijere, izgradila je i stabilan poslovni put. Pre nekoliko godina investirala je u Grčkoj, gde je kupila pet apartmana u popularnom letovalištu na Halkidikiju.

1/6 Vidi galeriju Indira Radić Foto: Print Screen, Instagram

Ove nekretnine tokom turističke sezone izdaje, a posao funkcioniše kroz angažovane ljude koji se brinu o održavanju i administraciji.

Kako je ranije rekao izvor, uložila je u njih oko 300.000 evra, a prihod od izdavanja traje od proleća pa sve do kasne jeseni. Sama pevačica u istom mestu ima i sopstveni luksuzni apartman s pogledom na more, pa joj, kada boravi u Grčkoj, nisu potrebni hoteli.