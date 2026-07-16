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Nakon što je na jednom profilu na društvenim mrežama pokrenuta peticija da se Desingerici zabrani da nastupa u Crnoj Gori, reper se oglasio za Kurir.

Naime, pojedini smatraju da njegovi nastupi nisu primereni deci i mladima, a tim povodom, kontaktirali smo Despića koji nam je izneo svoje viđenje ove situacije.

- Dobro ste rekli, pojedini ne žele, to su njihove lične frustracije što su neuspešni u životu, pa ih leče na taj način. Parametar primerenosti je svakom na drugačijem nivou, tako da bih u ovom slučaju rekao da ti što to pričaju i pišu nisu u pravu i nisu deo većine i da nikog generalno ne zanima njihovo mišljenje, već im se ljudi smeju i gledaju ih ko budale - rekao je Desingerica za Kurir.

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Peticija

Podsetimo, na jednom profilu na društvenim mrežama, koji se bavi promocijom prirodnih lepota Crne Gore, objavljena je peticija da se Desingerici zabrane nastupi, a to je usledilo nakon što je na sceni u Budvi mašinicom šišao momke iz publike.

- Pružamo punu podršku Svetlani u ovoj borbi i pozivamo sve da uradimo ono što je u našoj moći. Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gdje da dođe - pisalo je u objavi na pomenutom Instagram profilu, a u nastavku su dodali:

1/10 Vidi galeriju Desingerica Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primjereni djeci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrijednosti koje su nam preci ostavili, da njegujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, vjerujemo da moramo zaštititi i našu djecu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore - pisalo je u objavi.

Već su hteli da ga zabrane ranije

Podsetimo, reper se i ranije susretao sa sličnom situacijom u Crnoj Gori kada su želeli da ga zabrane. Naime, njegovi nastupi propraćeni su performansima tokom kojih udara publiku patikama, pljuje po njima, renda im kačkavalj na glavu ili ih šiša. Zbog toga je česta tema domaće javnosti, ali takođe i na meti raznih komentara koji ne podržavaju njegov rad.

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