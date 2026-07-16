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Nakon što se Anastasija Ražnatović porodila u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, njen rođeni brat Veljko je zajedno sa svojom suprugom Bogdanom otputovao u Španiju.

Oni su se, najpre, oglasili preko društvenih mreža sa aerodroma, a potom i pokazali kako uživaju pod španskim suncem.

1/4 Vidi galeriju Bogana i Veljko Ražnatović uživaju u Španiji Foto: Printscreen Instagram

Dok je pozirala u letnjem izdanju, Bogdana je podelila snimak iz kabrioleta, a Veljko je pored nje uživao u vožnji, očigledno dobro raspoložen zbog dolaska prinove na svet.

Video iz Sevilje ubrzo je oduševio domaću javnost i pokazao da su Ražnatovići spremni i u pravom raspoloženju za veliko i nezaboravno slavlje u Španiji.

Foto: Printscrean

Beba stigla dan nakon godišnjice

Anastasija i Gudelj su preksinoć proslavili treću godišnjicu braka, a nekoliko sati nakon toga, Anastasija je krenula u bolnicu gde se i porodila.

- Srećna nam treća godišnjica braka, ljubavi! Da me zavuek ovako nosiš kada me noge bole. Volim te najviše - napisala je Anastasija ispod objave u kojoj uživa sa svojim suprugom.

Pored toga što su proslavili svoju treću godišnjicu braka, porodica Gudelj sada ima još više razloga za slavlje. Svi su neizmerno srećni zbog dolaska malog Ilijana na svet, a od porodice Ražnatović i Gudelj uveliko stižu čestitke.

Značenje imena Ilijan

Ime Ilijan simbolizuje duhovnost, veru i odanost.

Prema narodnim verovanjima, za nosioce ovog imena se tradicionalno vezuju osobine poput pravednosti, mudrosti i zaštitničke prirode.

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