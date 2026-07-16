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Pevačica Indi Aradinović gostovala je u podkastu kod repera Ivana Ivanovića Đusa, gde je otvoreno govorila o ljubavi, odnosima među partnerima, ali i o tome šta je, prema njenom mišljenju, važno za uspešnu vezu.

Indi otkrila šta joj je najbitnije u odnosu

Indi je bez ustezanja iznela svoje stavove, pa se dotakla i hemije među partnerima, naglašavajući da je privlačnost i odnos važan deo svakog odnosa.

Indi Aradinović Foto: Printscreen/Instagram, Pritnsceen/Instagram

- Opet se vraćamo na onu priču, ako je s*ks dobar... Pod broj jedan s*ks mora da kida! Za početak veze to mora da bude spoj, hemija mora da postoji. Ne kažem da bude p*rno size, ali mora da bude energetski, hemija - istakla je pevačica.

Đus je potom upitao da li u vezi prvo mora da padne kuvanje, odnosno da li žena treba da pokaže tu stranu već na početku odnosa.

- Je l' mora stalno da se ide na večere? Mora prvo kuvanje da padne - upitao je Đus, a Indi je objasnila da ona voli da kuva partnerima, ali tek kada se odnos razvije i kada muškarac pokaže trud.

- Ja mojim partnerima, kad sam u vezi, kuvam, ali kad prođemo fazu upoznavanja. On mora prvo da se potrudi i da mi dokaže da je vredan toga, da zasluži - priznala je Indi, pa detaljnije objasnila:

- Faza upoznavanja ne ide: "E skuvala sam danas paprikaš, dođi na njega", jer je on već dobio na gotovo proizvod u koji nije uložio i onda to ne može da traje. On onda traži sledeću koja nije skuvala paprikaš, koju će da izvede na kokice - objasnila je Indi Aradinović bez zadrške u "Đuspodkastu".

Bila sa Zoranom Marjanovićem

Pevačica trpi zbog veze sa Zoranom Marjanovićem Foto: Privatna Arhiva, Nemanja Nikolić, Shutterstock, Nemanja Nikolić

Podsetimo, kako je Kurir pisao,  Indira Aradinović Indi je ne tako davno bila u vezi sa Zoranom Marjanovićem, o čemu su svi brujali.

Oni su imali turbulentan odnos koji se završio raskidom, nakon čega je ona javno izjavila da je on manipulator. Pre nego što su stupili u emotivnu vezu, pevačica je sarađivala sa njim i njegovom porodicom.

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22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv