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Milan Milošević gostujući u emisiji "Demanti" govorio je o raznoraznim temama, a po prvi put je otkrio i kako su izgledale neke od saradnji sa javnim ličnostima, dok je još bio novinar. Priča koja će se definitivno prepričavati je ona u kojoj Milan govori o Filipu Đukiću.

- Sećam se slikao sam skroz gole Filipa Đukića i Mimi Oro. Na bazenima u Zemunu smo bili, bio neki maj - hladno. Mimi Oro prezgodna, a i Filip takođe. Međutim, skupio mu se od hladnoće i ružno deluje na slici, maleno - ispričao je Milan detalje jednog totografisanja kojem je prisustvovao, na šta ga je voditeljka upitala, šta se tačno skupilo:

- Pa pimpek! Mi smo vukli svi, čak i fotograf, kako bi to izgledalo normalno - rekao je kroz smeh voditelj, na šta ga je Milica upitala da li je to bila situacija slična onoj narodnoj priči "Baba za repu, deda za babu..", na šta se Milan nasmejao pa nastavio da prepričava urnebesnu anegdotu:

- Šalim se, nije bilo tako, zagrevali smo ga. Ja ne znam gde je njemu stala ona tetovaža "bon appetit" - šokirao je Milan još jednom voditeljku, aludirajući na veličinu Filipovog polnog organa.

Milicu je zanimalo na koji način su na kraju rešili ovaj neobični "problem" a Milan se nije ovde zaustavio, već je voditeljku ostavio u još većem, šoku:

- Pa trljao je! Imam ja u telefonu, jednom od telefona te fotografije. Slika njegovog penisa je svuda izašla. On to nema kome nije slao.

Nakon ovo izjave oboje su prasnuli u smeh, a kako je to izgledalo ali i o čemu je Milan još govorio pogledajte u emisiji "Demanti" na Jutjub kanalu "Informer portal".

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević mučio muku sa zdravljem. Foto: ATA images, Petar Aleksić, Printscreen

Greška u tekstu

Pre nego što je postao TV lice Milošević je godinama radio kao estradni novinar u štampanim medijima. Tada mu se dogodila i jedna omaška, koju je Milan sada podelio sa gledaocima.

- Pisali smo o jednoj starleti, ja sam saznao da jedan poznati pevač tu starletu k*eše samo u kadi. Gurne joj glavu i pušta vodu, zaliva je (smeh). Glava joj je ispod česme. Ja sam to saznao i napisao, imenovao sam nju, ali njega ne, jer njoj to odgovara... Predao sam tekst lektorki, ali napisao sam "izvor blizak ku*vi". Ni lektorka nije primetila i to je tako otišlo u novine - ispričao je Milošević.

Prema njegovim rečima, kad su novine izašle to je prvo primetio, ali srećom po njega glavna akterka priče, izvesna starleta, nije.

- Kad su izašle novine, mi listamo, čitamo i meni to prvo upadne u oči. A više puta se pojavilo u tekstu, jer tekst je bio na dve strane. Ona nije ni primetila! Nije tad bila mnogo popularna tako da je njoj to tada trebalo. A živa istina ovo za kadu, Bože sačuvaj - rekao je Milan i nasmejao i voditeljku Milicu Stanimirović.