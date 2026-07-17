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Dragomir Despić Desingerica trenutno je jedan od najpopularnijih izvođača na domaćoj sceni. Za njegove nastupe traži se karta više, a iako ga masovno kritikuju, čini se da to samo doprinosi njegovoj popularnosti ma koliko da se bizarno ponaša kako na bini, tako i mimo nje.

Udaranje patikom, rendanja sira i posipanja jaja na publiku, pljuvanja u usta pojedinim devojkama... samo su delići njegovih "performansa" na nastupima koji preko noći postaju viralni.

Desingerica nekada

Sa slavom je došao i novac, te tako danas Desingerica navodno po nastupu, kako se u narodu kaže "za dobro veče" uzima čak 10 hiljada evra. Često na svojim društvenim mrežama pokazuje i skupocene automobile, za koje je više puta istakao da su mu velika ljubav, a neretko je obučen u markirane stvari od glave do pete.

1/7 Vidi galeriju Desingerica nekada Foto: Pritnscreen, Pritntscreen/TikTok, Printskrin / You Tube

Međutim, nekada je bila drugačija priča. Dragomir je bio samo "običan momak iz kraja". Na mrežama su jednom prilikom osvanule i neke njegove stare fotografije, i teško je poverovati da je to reper koji danas zarađuje udarajući publiku po glavi.

Desingerica je u jednom trenutku učestvovao i u šou programu "Balkanske prevare" gde je glumio muža preljubnika, i na prvu ga je bilo teško prepoznati.

Peticija protiv repera

Na jednom profilu na društvenim mrežama, koji se bavi promocijom prirodnih lepota Crne Gore, objavljena je peticija da se Desingerici zabrane nastupi, a to je usledilo nakon što je na sceni u Budvi mašinicom šišao momke iz publike.

Naime, pojedini smatraju da njegovi nastupi nisu primereni deci i mladima, a tim povodom, kontaktirali smo Despića koji nam je izneo svoje viđenje ove situacije.

1/6 Vidi galeriju Desingerica ošišao fana Foto: Printscreen/Instagram

- Dobro ste rekli, pojedini ne žele, to su njihove lične frustracije što su neuspešni u životu, pa ih leče na taj način. Parametar primerenosti je svakom na drugačijem nivou, tako da bih u ovom slučaju rekao da ti što to pričaju i pišu nisu u pravu i nisu deo većine i da nikog generalno ne zanima njihovo mišljenje, već im se ljudi smeju i gledaju ih ko budale - rekao je Desingerica za Kurir.

Problemi i prethodnih godina

Reper se i ranije susretao sa sličnom situacijom u Crnoj Gori kada su želeli da ga zabrane, a tada je i prokomentarisao kako on to vidi.

- Ja sam nacionalno blago tamo. Ja to gledam kao svoju drugu kuću i plačem kad ne mogu da odem tamo. Sad radim Hrvatsku, 10, 15 dana a onda idem u Evropu. Što se tiče otkazivanja i to, to je jedna pusta želja. Istina je da nisam nastupao na Top Hilu, iz razloga što za taj klub je bilo sve promenjeno. Kad je otišao moj menadžer pre nastupa, jer sam radio Hrvatsku i nisam mogao da stignem, njima su rekli da je taj zakon promenjen zbog mene. Kad sam sutradan stigao tamo da vidim o čemu se radi, ali sam bukvalno stigao sat vremena pre zatvaranja Sup-a te žene nisu znale gde da gledaju, te koje rade tamo. Rekle su mi da je sve zbog mene promenjeno, i da im puca glava. Ali, razlika je jer i u tome nema problema, kad ti poštuješ zakone jedne države. Mi smeće bacamo u kantu, ne drogiramo se, mi smo čisti, cela moja ekipa i ja - rekao je Desingerica ranije za Blic, pa dodao:

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

- Ovo su želje nekih ljudi, koji žele da skupe neke poene. Ali neće ga skupiti. Narod je bitan, bajo. Dođeš kod mene na nastup i vidiš. Desingerica nema nigde zabranu. Banjaluka, nema je, ide gas, Crna Gora, nema je, gas. Nema zabrane, to su puste želje ovih dušmana, ali nema veze, ja se ne ljutim, nek rokaju svoje. Ja se ne ljutim. Mene to zabavlja i ispunjava. Čitam da sam zabranjen a ja na plaži, radi mi telo. Ja sam pijan, od rozea, radi mi telo, ratata - zaključio je Desingerica pre dve godine.