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Stanija Dobrojević nakon osam godina ponovo je ušla u rijaliti, a u Eliti 9 dogurala je do samog kraja.

Kako je navela pre ulaska, želela je da ispriča svoju istinu i razotkrije laži i tvrdnje bivšeg partnera Asmina Durdžića, koji je kasnije uplovio u vezu sa njenom drugaricom Majom Marinković. Mesecima su trajali ratovi ovog ljubavnog trougla, a starleta je podršku publike imala do samog kraja, kada je i odnela apsolutnu pobedu.

U devetoj sezoni Elite izneli su sav prljav veš, a Stanija je tvrdila da nikakve koristi nije imala od Asmina, te da su priče o finansiranju potpuna laž.

"Jela sam jednu jabuku dnevno"

Dobrojevićeva je jednom prilikom za Kurir iu emisiji "1na1" ispričala svoj životni put, prisetila se prvih poslova i otkrila kako je sama sebi uspela da priušti luksuzni život na realciji Srbija-Amerika.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić svađa Foto: Printscreen

"Ne stajem dok ne zaradim prvih 100.000 €"

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan. Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

"Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti"

Stanija je tada priznala da njena porodica nikada nije bila za učešće u rijaliti formatima, ali da su joj bez obzira na sve najveća životna podrška.

Foto: Instagram

- Majka i brat me i dan danas ne podržavaju za neke stvari ali čvrsto stoje uz mene, njihova sam. Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti, ja samo priđem poljubim ga i zagrlim, kažem da ga volim... Oni su protiv mog pevanja, fotografisanja, rijalitija. Nikada ni majka nije branila. pustila me je, ali se ne slaže... Hvala im jer su uvek u finalnim noćima bili uz mene uprkos svemu. Njima je bilo strašno da gledaju kako me neko vređa, poliva ili psuje... Prihvatili su da je to moj put... - pričala je Dobrojevićeva za Kurir u emisiji "1na1".

Apsolutna pobeda u Eliti 9

1/11 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Marko Karović

Stanija Dobrojević trijumfovala je na samom kraju večeri i odnela pobedu u devetoj sezoni rijalitija. Starleta je osvojila 100.000 evra i sa osmehom na licu primila nagradu.