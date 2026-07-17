ZA "DOBRO JUTRO" HAOS I LOM: Maja i Asmin opet u akciji: Sad joj ne smeta ni Stanija ni Aneli već ono što je videla kada je sklonila pokrivač
Maja Marinković i Asmin Durdžić započeli su jutro, svađom! I ako celu noć oka nisu sklopili jer su se sve vreme raspravljali, kako je svanulo, svađa je prešla u haos.
Marinkovićeva još jednom svukla pokrivač Asminu Durdžiću da proveri da li je u erekciji, a onda ga je verbalno napala.
- Koji si ti lažov i prevarant, e sad ćeš da vidiš pošto misliš da sam ja budala - rekla je Maja.
- Majo šta je s tobom? Idi sunčaj se - vikao je Asmin.
- Sad ćemo drugačije da pričamo, spavaš bez pokrivača - rekla je Maja i svukla mu pokrivač.
Durdžić je potom počeo da je gađa jastucima, dok je ona vukla pokrivač, a onda je obezbeđenje uletelo u Hotel.
Nakon drame u krevetu, oni su izašli ispred Hotela i nastavili da se svađaju i prepucavaju pred obezbeđenjem.
- Ti mene od ponedeljka više videti nećeš u životu - rekao je Asmin.
- Bolje se ti brini kako ćeš da izađeš odavde - navela je Maja.
- Ako mi pretiš, j*bem mu i mater, taj s kim mi pretiš, j*bem mu svaki korak - rekao je Asmin.
Obezbeđenje opkolilo hotel, Maja ga ponizila pred svima
Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose. Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!".
Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gde najviše boli.
"Sad ćeš da vidiš kako ja dobacujem! Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života", siktala je Maja i tako ga zakucala za dno dok su momci iz obezbeđenja bili u punoj pripravnosti.
Malo potom, Maja je polupala i komodu u hotelu.
Kurir.rs