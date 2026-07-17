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Maja Marinković i Asmin Durdžić započeli su jutro, svađom! I ako celu noć oka nisu sklopili jer su se sve vreme raspravljali, kako je svanulo, svađa je prešla u haos.

Marinkovićeva još jednom svukla pokrivač Asminu Durdžiću da proveri da li je u erekciji, a onda ga je verbalno napala.

- Koji si ti lažov i prevarant, e sad ćeš da vidiš pošto misliš da sam ja budala - rekla je Maja.

- Majo šta je s tobom? Idi sunčaj se - vikao je Asmin.

- Sad ćemo drugačije da pričamo, spavaš bez pokrivača - rekla je Maja i svukla mu pokrivač.

Durdžić je potom počeo da je gađa jastucima, dok je ona vukla pokrivač, a onda je obezbeđenje uletelo u Hotel.

Nakon drame u krevetu, oni su izašli ispred Hotela i nastavili da se svađaju i prepucavaju pred obezbeđenjem.

- Ti mene od ponedeljka više videti nećeš u životu - rekao je Asmin.

- Bolje se ti brini kako ćeš da izađeš odavde - navela je Maja.

- Ako mi pretiš, j*bem mu i mater, taj s kim mi pretiš, j*bem mu svaki korak - rekao je Asmin.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

Obezbeđenje opkolilo hotel, Maja ga ponizila pred svima

Asmin je potpuno izgubio kontrolu, spominjući njene ranije intimne odnose. Ja sam gledao tvoj s**s i nervozan sam. 'Ajde mrš iz hotela!".

Kada je Asmin optužio Maju da je ljubomorna na Teodoru Delić i da ga blamira, Marinkovićeva je doživela potpuni prekid filma i udarila ga tamo gde najviše boli.

"Sad ćeš da vidiš kako ja dobacujem! Glumiš lažnog Filipa Cara. Ne možeš da budeš on za tri života", siktala je Maja i tako ga zakucala za dno dok su momci iz obezbeđenja bili u punoj pripravnosti.

Malo potom, Maja je polupala i komodu u hotelu.