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Familija Gudelj decenijama važi za jednu je od najcenjenijih u Hercegovini.

Pored toga što su vrhunski sportisti, malo je poznato da su i uspešni preduzetnici, koji se već godinama bave proizvodnjom i prodajom svojih proizvoda koristeći dobra hercegovačkog prirodnog blaga.

Naša ekipa koja je boravila u "gradu sunca" uverila se u raznovrsnost domaćih proizvoda koje Gudelji plasiraju sa svog gazdinstva u Trebinju. Tako smo u jednoj popularnoj prodavnici zdrave i domaće hrane mogli da primetimo veliko interesovanje domaćih i stranih kupaca za proizvode s potpisom poznate porodice.

Ogromno interesovanje

- Interesovanje za proizvode iz gazdinstva Gudelj je ogromno. U pitanju su sto odsto prirodni proizvodi vrhunskog kvaliteta. Pored toga što se mogu nabaviti ovde u Trebinju, odnedavno se mogu kupiti i u Beogradu, kao i onlajn. U ponudi su zasad sokovi, voćni sirupi od ruže, višnje i divljeg nara, likeri od grožđa, zove, trešnje, kivija, šljive, kao i slatka i džemovi od kajsije, višnje i trešnje. Cene su i više nego povoljne, a zanimljivo je da strani turisti posebno vole da neki od ovih proizvoda ponesu kao suvenir i uspomenu na Hercegovinu. Gudelji odavno učestvuju i na raznim sajmovima u zemlji i inostranstvu i uvek ponesu i neku nagradu - rekla nam je zaposlena u radnji koja se nalazi u samom centru Trebinja.

1/11 Vidi galeriju NEbojša Gudelj Foto: Momo Trebinje

Poštovani i cenjeni

Nakon ovog zanimljivog saznanja uputili smo se dalje, kako bismo od samih meštana čuli nešto više o Gudeljima i da li su ih skoro videli, s obzirom na to da žive u Španiji.

- Iako Gudelji žive tako daleko od zavičaja, oni nisu zaboravili rodnu grudu. Ta porodica je jedna od najpoštovanijih ovde i niko o njima nema ništa loše da kaže. Normalni i uspešni ljudi. Trude se da dolaze što češće, kad god im to obaveze dozvole. Skoro je bio Nemanja sa Anastasijom, proveli su ovde nekoliko dana. Šetali su po centru, ljudi su prilazili da se pozdrave i slikaju, skroz su normalni. Anastasiji se baš dopada Trebinje, vidi se da uživa ovde kod nas u Hercegovini. Nadam se i da će i Ceca ovog leta, posle koncerta koji ima ovde, odsesti u našem divnom gradu. Sigurno će uživati - ispričao nam je jedan ljubazni meštanin.

Za kraj posete, imali smo priliku da vidimo i mural koji je posvećen Nemanjinom ocu Nebojši Gudelju, a naslikan je pre nekoliko godina kod bazena u Bregovima. On je igrao za beogradski Partizan u periodu od 1988. do 1994. Odigrao je 169 utakmica i postigao 15 golova. Na muralu u njegovu čast ispisana je njegova izjava vezana za dolazak u ovaj fudbalski klub.

- Sticajem srećnih okolnosti došao sam u klub za koji sam kao dečak navijao. Često sam dolazio u Beograd kao igrač Leotara, da bih posmatrao Partizan - stoji na zidu.