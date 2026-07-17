Slušaj vest

Pevačica Marina Bogdanović, koju je publika upoznala kroz takmičenje "Zvezde Granda", otvoreno je govorila o neprijatnim situacijama sa kojima se suočava tokom nastupa. Iako gotovo svakog vikenda peva pred punim lokalima i pravi odličnu atmosferu, priznaje da se neretko susreće sa gostima koji svojim ponašanjem prelaze granicu pristojnosti.

Foto: Preent Screen

Kako je otkrila, pojedini gosti na proslavama imaju želju da joj daju novac na način koji ona smatra potpuno neprimerenim, zbog čega takve pokušaje odmah i bez oklevanja zaustavlja.

Zanimljivo je da, uprkos očekivanjima javnosti da muškarci češće prelaze granice u kontaktu sa atraktivnim pevačicama, Marina ističe da su njena iskustva sa ženama zapravo bila znatno neprijatnija

- Kažu ljudi da je najveće poštovanje kada ti neko stavi novac na mikrofon, ne čak ni u ruku. Bilo je tu raznoraznih situacija, ali moram da kažem da sam imala više sa ženama problem da žele da stave novac tamo gde ne treba. Što im naravno nisam dopustila - ispričala je Marina.

1/5 Vidi galeriju Marina Bogdanović Foto: Preent Screen

Za razliku od žena, Marina objašnjava da sa muškim delom publike uglavnom ima potpuno drugačija i mnogo umerenija iskustva, jer oni bolje prepoznaju njene granice.

- Možda žele samo da me dodirnu, ne znam, ali im kažem da uvek mogu da me zagrle. Sa druge strane, muškarci bolje osete tu energiju, da li treba ili ne treba, a mi žene smo malo blesave - iskrena je bila ona.

Sandra Afrika: "Sportisti su štekare"

1/6 Vidi galeriju Pevačica Sandra Afrika iz prvog reda prati koncert svog kolege Saše Kovačevića Foto: Damir Derviašagić, Damir Dervišagić

Iako mnogi pevači govore o ogromnim ciframa bakšiša koju dobijaju na privatnim proslavama, Sandra Afrika tvrdi da situacija na nastupima i nije baš takva. Ona kaže da ljudi nisu galantni.

Sandra se dotakla i emotivnog života i otkrila da li ima momka.

- Nemam dečka. Ima već dve, tri godine. Nije mi se desilo ništa iskreno. Mislim da bih sve uradila zbog ljubavi - otkrila je pevačica u emisiji Amidži šou, a onda se osvrnula na bakšiš:

- Čast izuzecima, ali ima štekara... Bila je situacija gde moraju da pitaju mamu i tatu koliko para mogu da potroše. Najveći bakšiš pamtim, u Crnoj Gori pre 15 godina i tada je to bilo dosta novca, posebno meni na tom početku. Nije bilo ništa privatno, ja sam pevala i radila i to je to - otkrila je Afrika.