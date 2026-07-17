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Edita Ramović, majka pevačice Džejle Ramović, ponosna je majka tri ćerke – Šejle, Lejle i Džejle, kao i baka dve unuke, Eme i Nede. Nema sumnje da su sestre Ramović lepotu nasledile upravo od nje, a povodom njenog rođendana mnogi su se zapitali koliko zapravo godina ima.

Foto: Printscreen/Instagram

Edita važi za ženu prirodne lepote i mladolikog izgleda, zbog čega je njenim godinama teško poverovati. Iako je majka tri odrasle ćerke i baka, svojim izgledom često izaziva komentare da izgleda znatno mlađe.

Ipak, poznato je da je svoju prvu ćerku dobila u 21. godini, a kako je Šejla rođena 1995. Edita će danas sa torte oduvati 52 svećice.

Rođendanska čestitka prvo je stigla od najstarije ćerke koja je podelila niz prelepih porodičnih fotografija uz dirljivu poruku:

- Mojoj najsjajnijoj zvezdi vodilji srećan rođendan. Mama, volim te - napisala je Šejla.

Majčin rođendan Džejla dočekala u Parizu

1/8 Vidi galeriju Džejla Ramović Foto: Printscreen/Instagram

I dok njena majka proslavlja rođendan u svom gradu, Džejla uživa u gradu ljubavi, odakle se oglasila prelepim fotografijama u raskošnom crnom stajlingu koji u prvi plan ističe njenu figuru.

Pevačica se nedavno našla u žiži interesovanja zbog navodne veze sa Jakovom Jozinovićem, ipak, na ovu temu nije se oglašavala. Umesto toga uživa u Parizu, gde večeri provodi u šetnjama po prelepom gradu.