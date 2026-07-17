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Roditelji svetski poznate pevačice albanskog porekla, Due Lipe, primećeni su na intimnom koncertu Dina Merlina u Crnoj Gori. U luksuznom ambijentu iznad Boke Kotorske uživali su u hitovima "sarajevskog čarobnjaka", a pažnju je privuklo i to što su sedeli u neposrednoj blizini regionalne zvezde Milice Pavlović.

Foto: Preent Screen

Koncert Dina Merlina u Crnoj Gori privukao je ogromnu pažnju javnosti, naročito zbog činjenice da je reč o ekskluzivnom, intimnom događaju. Organizovan u luksuznom kompleksu iznad Boke Kotorske, koncert je bio ograničen na svega 700 ljudi.

Milica Pavlović i roditeloji Dua Lipe

1/5 Vidi galeriju Pevačica ima podrušku Foto: Petar Aleksić, Kurir

Među zvanicama se našla i regionalna zvezda Milica Pavlović, koja je na crnogorsko primorje doputovala specijalno zbog ovog nastupa, zadržavši se manje od 24 sata. Ipak, najveće iznenađenje večeri bili su otac i majka Dua Lipe, koji su pozicionirani tik iza Milice.