RODITELJI DUE LIPE NA KONCERTU DINA MERLINA! Seli tik do Milice Pavlović, prizor izazvao lavinu komentara
Roditelji svetski poznate pevačice albanskog porekla, Due Lipe, primećeni su na intimnom koncertu Dina Merlina u Crnoj Gori. U luksuznom ambijentu iznad Boke Kotorske uživali su u hitovima "sarajevskog čarobnjaka", a pažnju je privuklo i to što su sedeli u neposrednoj blizini regionalne zvezde Milice Pavlović.
Koncert Dina Merlina u Crnoj Gori privukao je ogromnu pažnju javnosti, naročito zbog činjenice da je reč o ekskluzivnom, intimnom događaju. Organizovan u luksuznom kompleksu iznad Boke Kotorske, koncert je bio ograničen na svega 700 ljudi.
Milica Pavlović i roditeloji Dua Lipe
Među zvanicama se našla i regionalna zvezda Milica Pavlović, koja je na crnogorsko primorje doputovala specijalno zbog ovog nastupa, zadržavši se manje od 24 sata. Ipak, najveće iznenađenje večeri bili su otac i majka Dua Lipe, koji su pozicionirani tik iza Milice.
Kurir.rs/Telegraf