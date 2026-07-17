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Jasna Zlokić, pevačica čiji je glas decenijama sinonim za emociju, sredinom osamdesetih našla se u centru velikog skandala zbog pesme koja je izazvala burne reakcije javnosti. Iako je tada bila na vrhuncu karijere, jedan festivalski nastup umalo je obeležio njen dalji muzički put.

Jasna Zlokić Foto: Pritnscreen

Sve se dogodilo 1986. godine na festivalu u Splitu, gde je izvela pesmu "Pismo". Iako je numera bila zapažena zbog interpretacije i umetničke vrednosti, njen tekst izazvao je pravu buru i podelio javnost.

Razlog za oštre reakcije bio je sam sadržaj pesme – stihovi su napisani kao obraćanje ljubavnice zakonitoj supruzi. Takva tematika u to vreme smatrala se veoma kontroverznom, zbog čega su mediji danima pisali o njoj, dok su brojni kritičari i tadašnji "moralni arbitri" ocenili da je takva poruka neprikladna za javnu scenu.

Politička pozadina i nemilosrdna zabrana

1/8 Vidi galeriju Jasna Zlokić Foto: Prinscreen

Međutim, ono što je situaciju učinilo još alarmantnijom bile su glasine koje su se brzinom svetlosti širile regionom. Tvrdilo se da je tekst pesme "Pismo" zapravo inspirisan stvarnom ljubavnom aferom jednog tadašnjeg veoma poznatog političara i njegove ljubavnice.

Vlasti su na ove spekulacije reagovale brzo i nemilosrdno. Pesma je hitno zabranjena na većini radio i TV stanica širom bivše Jugoslavije, a taj embargo trajao je sve do 1990. godine. Ova zabrana bacila je veliku senku na Jasnine dotadašnje uspehe i primorala je da se u tom periodu gotovo potpuno povuče sa scene.

"Veliki moralisti su smatrali da to nije zgodno"

Pevačica se svojevremeno, u jednoj od svojih izjava, osvrnula na ovaj težak period i objasnila kako je ona videla celu situaciju:

– To je malo provokativna pesma i malo neobičnog teksta, ali vrlo životnog. Čula sam za tu priču da nije smela da se pušta na radiju. Možda su veliki moralisti smatrali da nije zgodno da se to peva – izjavila je Jasna Zlokić o spornoj numeri.

Od Vele Luke do vrha estrade

Uprkos skandalu koji joj je obeležio deo karijere, Jasna je ostala jedna od najvećih zvezda regiona. Rođena je u Veli Luci, kao i legendarni Oliver Dragojević, a karijeru je započela pobedom na festivalu "Prvi glas Dubrovnika" 1974. godine. Tokom bogate karijere snimila je 20 albuma, a u Beogradu je čak dva puta proglašavana pevačicom godine. Njeni hitovi poput "Skitnice" i "Adio Bella" i danas su nezaobilazni deo muzičke istorije ovih prostora.

Jasna Zlokić je svojevremeno komentarisala i veliki uspeh Aleksandre Prijović.