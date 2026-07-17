"JA SAM BOGATA ŽENA" Prva izjava Cece Ražnatović nakon što je dobila četvrtog unuka: Anastasija nije specijalno krila trudnoću, funkcionisala je sasvim normalno
Svetlana Ceca Ražnatović ne krije sreću otkako je njena ćerka Anastasija Gudelj na svet donela sina Ilijana. Folk zvezda je dobila četvrtog unuka, a emocije nije uspela da sakrije ni pred novinarima koji su je zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta za Crnu Goru.
Lepi trenuci
Pevačica je najpre krenula na zakazani nastup u Crnoj Gori, nakon čega će se odmah uputiti u Španiju kako bi što pre zagrlila ćerku, zeta Nemanju Gudelja i najmlađeg unuka.
-Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i veća radost od toga da vam se rađaju unučići, zdravi, lepi i jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Vratila sam se 14. jula i mislila sam da će me sačekati da odradim koncert u Top Hilu, ali je mališan odlučio da požuri i stigne ranije -rekla je Ceca sa osmehom za Blic.
Sad je srce na mestu
Ražnatovićka je progovorila i o tome zbog čega Anastasija tokom trudnoće nije delila fotografije i detalje iz privatnog života, ističući da to nije bila nikakva tajna, već njihova želja da najlepše trenutke sačuvaju za sebe.
-Anastasija nije specijalno krila trudnoću. Funkcionisala je sasvim normalno, kao i svaka druga žena koja čeka bebu. Jednostavno nije želela da svoju trudnoću eksponira na društvenim mrežama i svakodnevno deli privatne trenutke. Najbliži prijatelji i porodica znali su od samog početka da čeka bebu -objasnila je pevačica.
Žive ljubav
Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj pre nekoliko dana postali su roditelji sina Ilijana, a vest o prinovi donela je veliku radost porodicama Gudelj i Ražnatović. Ceca sada, čim završi poslovne obaveze, putuje u Španiju kako bi prve zajedničke trenutke sa novorođenim unukom provela sa ćerkom i zetom.