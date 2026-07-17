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Svetlana Ceca Ražnatović ne krije sreću otkako je njena ćerka Anastasija Gudelj na svet donela sina Ilijana. Folk zvezda je dobila četvrtog unuka, a emocije nije uspela da sakrije ni pred novinarima koji su je zatekli na aerodromu "Nikola Tesla" uoči puta za Crnu Goru.

Lepi trenuci

Pevačica je najpre krenula na zakazani nastup u Crnoj Gori, nakon čega će se odmah uputiti u Španiju kako bi što pre zagrlila ćerku, zeta Nemanju Gudelja i najmlađeg unuka.

-Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i veća radost od toga da vam se rađaju unučići, zdravi, lepi i jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Vratila sam se 14. jula i mislila sam da će me sačekati da odradim koncert u Top Hilu, ali je mališan odlučio da požuri i stigne ranije -rekla je Ceca sa osmehom za Blic.

Sad je srce na mestu

1/5 Vidi galeriju Srećna zbog proširenja porodice Foto: Instagram, ATA images, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Ražnatovićka je progovorila i o tome zbog čega Anastasija tokom trudnoće nije delila fotografije i detalje iz privatnog života, ističući da to nije bila nikakva tajna, već njihova želja da najlepše trenutke sačuvaju za sebe.

-Anastasija nije specijalno krila trudnoću. Funkcionisala je sasvim normalno, kao i svaka druga žena koja čeka bebu. Jednostavno nije želela da svoju trudnoću eksponira na društvenim mrežama i svakodnevno deli privatne trenutke. Najbliži prijatelji i porodica znali su od samog početka da čeka bebu -objasnila je pevačica.

Žive ljubav

Podsetimo, Anastasija i Nemanja Gudelj pre nekoliko dana postali su roditelji sina Ilijana, a vest o prinovi donela je veliku radost porodicama Gudelj i Ražnatović. Ceca sada, čim završi poslovne obaveze, putuje u Španiju kako bi prve zajedničke trenutke sa novorođenim unukom provela sa ćerkom i zetom.