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Pevač Šako Polumenta rođen je u Bijelom Polju, gde se i danas nalazi njegova porodična kuća.

U razmaku od samo godinu dana ostao je bez oba roditelja, a jedan njegov sugrađanin sada je otkrio kako se pevač nosi sa tim velikim životnim gubitkom.

Foto: Damir Dervišagić

- Baš je mnogo drugačije, nema oca, nema majke, ova su mu druga braća, neka gore po Evropi, sestra po Evropi. Ovde su neka braća, u Bijelom Polju su dvojica, ovi su drugi, svi po Evropi.

Kako su navele komšije, nakon što je izgubio roditelje, Šakova porodična kuća je često usamljena i prazna.

- Roditelji pomrli, rasturila se braća tamo-vamo - kaže Šakov komšija koji je blizak sa porodicom Polumenta, a na pitanje da li pevaču teško pada sada kada dođe, a kuća je poprilično prazna, odgovara:

- Pa, svakome to nije svejedno, ali...

Sugrađanka koja je bila i nekada Šakova komšinica je otkrila da u kući ipak žive braća te da nije potpuno prazna.

- Jeste kuća prazna, mada nije, jeste gornji sprat, dole su mu brat, dva brata su tu, šta znam... - kaže Šakova bivša komšinica, a na pitanje kakav je pevač kada dođe, da li ga viđa i da li se uobrazio odgovara:

- Pa nije, nije, mada on retko tu dolazi, ali nije, Šako je uvek isti.

Talenat je Šako nesumljivo nasledio od oca jer su mnogi sa kojima smo razgovarali u Bijelom Polju istakli da je tata taj koji je takođe pevao:

1/5 Vidi galeriju Ivona i Šako Polumenta Foto: Printscreen Instagram

- Otac mu je dobar pevač i dobro je pevao, ali oni isto dosta znaju da pevaju, i brat mu dobro peva, to je porodično. I Dado, isto je... Pa sestra mu je krenula... Oni su svi po tome poznati.

I komšije su odlično upućene u to kako ko peva u porodici te je komšija takođe istakao:

- Ima Šako i sinovca, Dado, koji je vrsan.

O tome kakve su komšije bili roditelji pevača jedan od najbližih komšija kaže:

- Pošteni, fini radi, nema šta. Dobre komšije, dobri su.

I danas kada Šako dođe u rodni grad komšija kaže da se obavezno vide:

- Obavezno se vidimo, uvek se posetimo baš. Mi smo uvek dobro živeli ovako, pogotovo u ovom gradu i u ovom mestu gde sam i ja ovde. Izuzetno smo se pazili, posećivali, družili. To je i naša tradicija. Druženje svih naroda.

"Dosta je zavidan i sujetan"

Mlađi Šakov sugrađanin nam je otkrio da ipak postoji i sujeta:

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta i Emir Brunčević više nisu prijatelji Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Marina Lopičić

- Znate kako, ovaj kraj je dosta zavidan i sujetan, ali za njih baš nema niko ništa loše da kaže. Stvarno su prva liga momci, oni su tu odrastali, baš sa našim starijima, stvarno, svi se, dan-danas pomenu, oni kada dođu, čuju se, izađu, popiju kafu jedni kod drugih, stvarno su za svaku pohvalu.

I ovaj sugrađanin ističe da se Šako nije promenio i da kada dođe u svoje Bijelo Polje isti je onaj Šako koji je bio kad je otišao iz rodnog grada.

- Ja mislim da je to najviše do vaspitanja i neka kultura, a i možemo da kažemo, neki lokalpatriotizam, jer, bez obzira na svuku sujetu i uspeh koji se ne oprašta, kad neko ostane isti, kao što su ostali oni odmalena, naravno, kroz priču koju sam ja čuo o njima, jednostavno ne može drugačije.

- Nikad nas nije zapostavio, nikad, ako nije mogao direktno fizički, duhovno nas je aktivirao i pomagao i činio svoj kraj, svoje mesto, svoje bratstvo, svoju rodinu.

Komšinice su takođe evocirale uspomene:

- Sve je to isto. Stvarno svi pamtimo sve, ostao je dosledan sebi, tu nema šta, jako porodičan, prirodan, nema tu ništa, nešto sada da se...

Na konstataciju da je ove godine peti put postao deka i na pitanje da li se slavilo komšinice kažu:

- Da, to ne znamo baš, ako i jesu, to je u kući, nešto porodično. Ali, svi su fini, svi su stvarno, zadovoljni smo i srećni što su takve zvezde baš iz našeg grada.