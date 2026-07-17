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Anastasija Ražnatović porodila se pre dva dana i na svet donela dečaka kojem su ona i njen suprug Nemanja Gudelj dali ime Ilijan.

Novopečeni roditelji, ali i članovi njihove porodice, ne kriju sreću zbog dolaska prinove, a sada se oglasila i doktorka koja je vodila Anastasijin porođaj.

Foto: Preent Screen

Ona je na Instagramu podelila fotografiju malog Ilijana i uputila emotivne reči podrške i pohvale svojoj pacijentkinji, ali i čitavoj porodici Gudelj-Ražnatović.

- Dobrodošao na svet, mali Ilijane. Čestitke ovoj predivnoj familiji. Hvala što ste verovali u mene - napisala je doktorka uz sliku malog Ilijana, a Nemanja je repostovao njenu objavu i dodao:

- Hvala vama.

Podsetimo, Anastasija je na svet donela malog Ilijana 15. jula, samo dan nakon što je njena majka Ceca Ražnatović napustila Sevilju.

Jedva čeka da vidi unuka

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Ekipa domaćih medija uhvatila je Cecu na aerodormu, koja nije mogla da sakrije sreću zbog dolaska još jednog unučeta.

- Hvala vam. Ne postoji veća radost, ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo nego kada se rađaju unučići zdravi, lepi, jedri. To je najbitnije - počela je ona i dodala kako se osećaju mama i beba:

- Odlično su. Ja sam se vratila 14. jula, mislila sam da će da me sačeka da odradim Top Hil. To je bila njena želja, da zakažem i jedan i drugi, pošto sam celo leto ostavila sebi da odmorim Ja sam se vratila 14. jula, ona se porodila 15. jula - počela je ona za Telegraf i dodala da joj slavlje nije bitno.

- Kako god, oni neka se provedu, ja idem da se družim sa svojim unukom - rekla je pevačica.

Na pitanje da li je podržala Anastasiju u želji da skriva trudnoću od javnosti, Ražnatovićka je potvrdno odogovorila.

- Pa nije ona sad specijalni krila, ona je funkcionisala normalno kao svaka druga žena u trudnoći. Ona nije želela to da kači na društvene mreže. Svi smo bili ispoštovali to. Najuži krug prijatelja je znao to od samog starta. Svi su ispoštovali njihovu želju da to bude privatno - kaže ona.

1/5 Vidi galeriju Srećna zbog proširenja porodice Foto: Instagram, ATA images, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Na pitanje da li je nazdravila, Ceca otkriva da poštuje svoje obaveze.

- Nisam ništa, nema slavlja kad me čekaju obaveze - kroz osmeh je poručila.