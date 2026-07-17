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Ljubitelji kvalitetne narodne muzike imaće priliku da uživaju u hitovima jedne od najvećih regionalnih zvezda, jer će u okviru manifestacije 28. Ubske letnje večeri nastupiti diva narodne muzike Ana Bekuta.

Koncert je zakazan za 24. jul, sa početkom u 21 čas, a očekuje se da će centralni gradski trg na Ubu biti ispunjen do poslednjeg mesta. Publiku očekuje veče ispunjeno emocijama i bezvremenskim hitovima po kojima je Ana Bekuta decenijama prepoznatljiva.

01:09 Ana Bekuta odrzace koncert u okviru manifestacije Ubske letnje veceri 2026. Izvor: Kurir

Pevačica će izvesti neke od svojih najvećih hitova, a organizatori veruju da će njen nastup biti jedan od najposećenijih događaja ovogodišnje manifestacije. Poznata po vrhunskim interpretacijama i posebnoj energiji koju prenosi publici, Ana Bekuta gde god nastupi napravi atmosferu za pamćenje.

Ovogodišnje 28. Ubske letnje večeri održavaju se pod pokroviteljstvom Opštine Ub, dok je organizator manifestacije Ustanova za kulturu „Kulturni centar Ub“, koja je i ove godine pripremila bogat kulturno-zabavni program za sve generacije.

Uvek dobra zabava

1/5 Vidi galeriju Peva;ica spremna za spektakl Foto: Kurir, Infinity Production, Marko Karović

Organizatori pozivaju građane Uba, kao i posetioce iz drugih gradova, da im se pridruže 24. jula od 21 čas i uživaju u nezaboravnoj letnjoj večeri uz jednu od najvećih zvezda domaće narodne muzike.