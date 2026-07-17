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Pevač Miloš Bojanić tokom dugogodišnje karijere stekao je veliko bogatstvo, koje je, kako i sam ističe, ulagao prvenstveno u nekretnine. Među njima se posebno izdvaja njegova luksuzna vila u Crnoj Gori.

Miloš Bojanić u jednom od svojih apartmana na moru
Pevač u Baošićima izdaje apartmane Foto: Pritnscreen/Grandonline

Bojanić je vlasnik prostrane dvospratne vile u Herceg Novom sa velikim dvorištem, a svojevremeno je otkrio da je za ovu nekretninu izdvojio čak dva miliona evra.

U renoviranje kuće na moru uložio je još 200.000 evra kako bi svaki detalj bio po njegovom ukusu.

Ono što vilu čini posebnom je i privatna plaža koju pevač poseduje, rezervisana samo za potrebe gostiju kuće.

Vila se nalazi u Baošićima i poseduje nekoliko apartmana, a svaki ima izlaz na terasu ograđenu staklom.

Život želim da provedem na moru

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U vili Miloša Bojanića svojevremeno je letovalo pola estrade a među njima i Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić, a pevač otkriva da voli da ovde provodi vreme, mada mu je želja da ostatak života provede na moru:

- Želim da ostatak života budem na vodi i katamaranu - rekao je Miloš jednom prilikom.

– Čim je veče ja idem u ribolov, lovim lignje i ribu. To mi je jedino što mi je najdrže i što me ovde drži u raspoloženju, uvek sam bio običan čovek. Od kako postojim u svetu muzike uvek sam bio i ostaću isti, nema razloga da se menjam – ispričao je Miloš koji sa suprugom ovde provodi čitavo leto.

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