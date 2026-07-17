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Da sve što je lepo, kratko traje, uverio se popularni voditelj Zoran Pejić Peja.

Naime, Kurir je pre tri godine ekskluzivno objavio da su se Peja i njegova 25 godina mlađa supruga Dragana Pejić, sporazumno rastali pre četiri meseca.

Seli su, prorazgovarali i shvatili da je najbolje da svako nastavi svojim putem. Njih dvoje su se venčali 2017. godine na Ibici, gde su proveli i medeni mesec. Nakon venčanja, Peja je Draganu častio silikonima, a ona njega novim zubima.

- Njena je želja bila da ona meni pokloni zube, a moja želja je da ona uradi grudi. Ona je ispunila moje želje posle godinu dana, a ja sada ispunjavam njene - rekao je Peja u jednoj emisiji svojevremeno.

Voditelj je jednom prilikom govorio o razlazu

- Rastali smo se uz jednu kaficu, seli smo ujutru i svako je krenuo svojim životom. Ne zamerite što je ovako javno govorim, ali da ne bih svima objašnjavao pojedinačno. Nema tu nikakvog prljavog veša, ničeg lošeg, rastali smo se kao veliki prijatelji i drugari - istakao je on za domaće medije pre tri godine.

1/6 Vidi galeriju Zoran Pejić Peja Foto: Damir Dervišagić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

"Nije radila nigde"

Voditelj je nakon razvoda otkrio i zašto njihov brak nije uspeo.

- Moja bivša supruga nigde nije radila. Bili smo 24 sata zajedno, kako kod kuće tako na putovanjima. Ona je proputovala pola sveta sa mnom, ja kada radim i ona ide sa mnom - otkrio je Peja u emisiji Grand specijal.

- Pa to ne valja, vi ste dosadili jedno drugom - dodao je voditelj.

- Istina, dosadili smo jedno drugom i brak je pukao - iskreno je priznao Peja.

Njih dvoje su se venčali 2017. godine na Ibici, gde su proveli i medeni mesec. Inače, Zoran Pejić je jednom prilikom priznao da je imao problem sa alkoholom.