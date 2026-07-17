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Jedan od najpopularnijih mostarskih pevača, Adnan Jakupović, danas je predstavio svoju novu pesmu „Noći“, za koju mnogi već nakon prvog slušanja prognoziraju da bi mogla postati jedan od najvećih hitova u Bosni i Hercegovini ovog leta.

Jakupović je i ovoga puta ostao veran svom prepoznatljivom muzičkom izrazu, donoseći publici pesmu ispunjenu pozitivnom energijom, zaraznom melodijom i refrenom koji se lako pamti. Upravo zbog toga, "Noći" su već od prve objave privukle veliku pažnju njegovih brojnih fanova.

Za muziku i tekst zaslužna je Mensura Bajraktarević, dok aranžman i produkciju potpisuje Arel Češljar, dugogodišnji Jakupovićev saradnik. Pesmu je objavila AtaxMedia, a premijerno je predstavljena na Merak TV-u.

Publika Adnana Jakupovića dobro poznaje po pesmama „Mostarska“, „Neretva, hladna voda“ i „Iznad Bosne“, koje su mu donele veliku popularnost širom Bosne i Hercegovine i regiona. Zbog toga su očekivanja od novog singla bila velika, a prve reakcije pokazuju da ih je pevač u potpunosti opravdao.

Adnan Jakupović Foto: Privatna arhiva

- Pesma je bržeg ritma i izuzetno lako ulazi u uho. Čim sam je prvi put čuo, znao sam da je to pesma koju želim otpjevati. Verujem da će se dopasti publici jednako kao što se dopala meni – rekao je Jakupović.

Sudeći prema prvim komentarima na društvenim mrežama i reakcijama publike nakon premijere, „Noći“ imaju sve ono što je potrebno da postanu pesma koja će se pevati tokom celog leta, ali i dugo nakon njega.