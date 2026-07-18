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PevačicaLjupka Stević otkrila je da joj je na jednoj romskoj svadbi u Italiji ukraden ceo bakšiš. Gosti su bili izdašni, ali je ona na kraju ostala bez ičega.

- Smataram da sam nesebična osoba koja je uvek spremna da pomogne i zaštiti slabije od sebe - istakla je pevačica za Grand i prisetila se pomenute situacije na romskoj svadbi.

- To je postala anegdota. U pitanju je bila svadba u Italiji. Pa dobro, dečica su prolazila i kada su videli puno para na gomili, kako da ih ne uzmu? Na tom veselju je bakšiš bio negde oko 150.000 evra - objasnila je Ljupka.

Na pitanje novinara gde je dobila najveći bakšiš i koja suma je bila u pitanju, pevačica ih je veoma iznenadila odgovorom.

- Mislim da sam najveći bakšiš dobila upravo na romskim svadbama, ali u tom trenutku ga nisam brojala. Bilo je negde oko 5.000 evra za jednu pesmu, čak nije bila ni cela pesma u pitanju - prisetila se Ljupka, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Ljupka Stević Foto: Kurir Televizija, ATA images, Nenad Kostić

- Prosto, kod njih su takvi običaji. Nije bilo novca samo na romskim svadbama, bilo je novca i na nastupima, u Bosni ume da bude jako dobro kada smo mi muzičari u pitanju.

Novinare je zanimalo da li su na nastupima galantniji momci ili devojke, a Ljupka je odgovorila:

- Časte i momci i devojke. Momci više, ali znaju i devojke da budu široke ruke- rekla je pevačica za Grand.

Podsetimo, Ljupka se nedavno vratila sa odmora koji je provela s dečkom na Kritu. Ona je došla na jednu manifestaciju u Vrnjačkoj Banji gde je govorila o tome kakvo venčanje želi.

- Do skoro sam razmišljala o svadbi, ali sam već malo posustala. Okupljaš prijatelje, rodbinu, bole te noge. Ja sam neko ko želi da do perfekcije sve bude idealno. Da jedna stvarčica ne štima, biću nervozna. Vikaću na ljude, vrištaću na dekoratere, konobare, organizatore... Zato je možda bolje da ne pravimo svadbu – rekla je kroz osmeh.

Pevačica Ljupka Stević izgleda kao bomba u zlatnoj haljini Foto: Preent Screen

Ipak, jednu želju nije promenila.

– Ja sam više za crkveno venčanje. Da se pred Bogom zakunemo na večnu ljubav. Da to bude potpuno izolovano. To bih volela da bude potpuno intimno, možda u nekom lepom manastiru u Srbiji. To bi me zaista učinilo srećnom – iskrena je Ljupka.