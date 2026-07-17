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Dragana Stojančević tik pred finale Elite 9, napustila je popularno takmičenje, a čim je stigla u studio gde ju je dočekala Dušica Jakovljević, rijaliti učesnica je kontaktirala svoju majku.

Kako roditelji nisu podržali njenu vezu sa Jovanom Tomić Matorom, bilo je neizvesno da li će joj dozvoliti da se vrati u porodični dom.

Dragana je pozvala majku sa telefona voditeljke Dušice Jakovljević, a njihov razgovor rasplakao je mnoge!

- Može da dođe kući, dokle je tu, do šest?! Doći ću ja do šest tu - rekla je Draganina majka.

- Majka, volim te - rekla je Dragana i počela je da plače.

Nakon suza, Dragana je nastavila razgovor sa Dušicom.

- Žao mi je što me ljudi nisu gledali kao osobu, nego kroz Jovanu. Da su me gledali kao osobu, mislim da bi me voleli više - rekla je Dragana.

1/6 Vidi galeriju Dragana Stojančević Foto: Petar Aleksić, Kurir, Pink

"Majka je najurila iz kuće"

Komšija koji se našao ispred prodavnice, kada su mediji posetili kraj u kom živi otkrio je detalje porodične drame.

- Gledam rijaliti i podržavam sve tamo i pozdravljam. Nije je se otac odrekao, nego majka. Znam i gde im je kuća i sve, nije otac napuštao kuću i on se ne buni, samo majka. Viđam joj roditelje ovde, poznajem ceo Vodanj. Najurila je majka iz kuće, nije je pustila u kuću. Ona je pre bila i sa nekim penzionerom, on je umro i ona nasledila penziju i prevarila ga – otkriva on, prenosi Blic.

Stric besan: "Ne interesuje me"

U Vodnju se zatekao i stric Dragane Stojančević koji je besno reagovao kada je upitan za rođaku i njeno učešće u “Eliti“.

- Ne mogu ništa da kažem za Draganu – rekao je on, a potom dodao:

- Okej, ne interesuje me.