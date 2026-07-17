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Pop zvezda Saša Kovačević obradovao je vernu publiku novom pesmom i visokobudžetnim spotom pod nazivom "TANANA". Numera već na prvo slušanje pretenduje da postane jedan od najvećih radijskih i klupskih hitova ove sezone.

Muziku za ovaj projekat zajednički potpisuju Rade i Saša Kovačević, dok je tekst napisao provereni hitmejker Miloš Roganović. Moderna produkcija, zarazan ritam i prepoznatljiv latino prizvuk donose pravo osveženje na muzičku scenu i savršenu zvučnu podlogu za tople letnje dane.

Foto: YouTube/Sasa Kovacevic .TV, IG/sashakovacevic

Spot je sniman na atraktivnim lokacijama na Mikonosu, a obiluje prelepim kadrovima peščanih plaža, tirkiznih bazena i autentične mediteranske atmosfere. Prelepi modeli i vrhunska estetika dodatno upotpunjuju vizuelni doživljaj i prate dinamičnu energiju pesme.

Ipak, detalj koji je privukao najviše pažnje i dao ovom projektu jedinstvenu emotivnu notu jeste sama završnica. U poslednjim kadrovima se po prvi put u Sašinom spotu pojavljuje njegova supruga Zorana, koja je u blagoslovenom stanju, što je izazvalo lavinu pozitivnih komentara i oduševljenje među fanovima.

Foto: YouTube/Sasa Kovacevic .TV, IG/sashakovacevic

Uz svetsku produkciju, upečatljivu atmosferu i ovaj prelepi, privatni momenat podeljen sa publikom, "TANANA" ima sve predispozicije da obeleži predstojeće leto.

Nova pesma i spot "TANANA" od danas su dostupni na svim digitalnim platformama, kao i na zvaničnom YouTube kanalu Saše Kovačevića.

1/9 Vidi galeriju SAŠA KOVAČEVIĆ PREDSTAVIO "TANANA" Foto: YouTube/Sasa Kovacevic .TV, IG/sashakovacevic

Pogledajte novi spot na linku ispod:



