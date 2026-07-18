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Dolazak sina Ilijana promenio je život Anastasije i Nemanje Gudelja, koji poslednja tri dana uživaju u najlepšoj životnoj ulozi - roditeljstvu. Njihov dom je ispunjen osmesima, emocijama i čestitkama najbližih članova porodice, rodbine i prijatelja.

Okruženi porodicom, Anastasija i Nemanja prolaze kroz najlepše trenutke koje su godinama priželjkivali. Njihovi najbliži ističu da je dolazak naslednika za njih ostvarenje najveće životne želje, zbog čega rođenje sina doživljavaju kao veliki Božji blagoslov.

Prema rečima prijatelja porodice Gudelj, oni godinama neguju snažnu veru i tradicionalne vrednosti, zbog čega su dolazak deteta doživeli kao dar od Boga.

Zauvek srećni

1/5 Vidi galeriju Pevačica uživa u sreći Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Printscreen/Instagram

Lep period

Tokom prethodnih godina često su zajedno obilazili manastire i crkve, gde su se iskreno molili za zdravlje, mir i proširenje porodice.

- Oni nikada nisu želeli da od svoje vere prave javni spektakl. To je nešto što žive svakodnevno i što čuvaju u krugu porodice. Mnogi ne znaju da su Nebojša i Olivera veliki vernici i ktitori, kao i da su svoju decu odmalena učili pravoslavnim vrednostima. Verovali su da će, kada za to dođe pravi trenutak, Bog uslišiti njihove molitve, a upravo tako danas doživljavaju rođenje malog Ilijana - priča sagovornik.

U njihovom domu postoje jasna pravila koja važe za sve podjednako, bez obzira na uspehe koje su članovi porodice ostvarili.

- Kod Gudelja se zna red. Porodica je uvek na prvom mestu, svi se međusobno poštuju i o važnim odlukama razgovaraju zajedno. Niko se ne izdvaja niti sebe stavlja ispred ostalih. Upravo zato su ostali toliko povezani, iako godinama žive u različitim državama zbog sportskih obaveza i poslovnih angažmana - kaže izvor.

Porodično blago

Malo je poznato da je porodica Gudelj ostavila dubok trag među Srbima u Andaluziji, na jugu Španije, gde godinama žive. Nebojša Gudelj je zajedno sa sinovima aktivno učestvovao u osnivanju srpske pravoslavne parohije, želeći da tamošnjim Srbima omogući mesto okupljanja i očuvanja vere i tradicije. Upravo su u tu crkvu u Andaluziji Gudeljovi išli da se mole za novog člana porodice.

Upravo zbog toga, kažu njihovi prijatelji, rođenje Ilijana za porodicu Gudelj ima mnogo dublje značenje od samog dolaska prinove. Oni ga doživljavaju kao ispunjenje dugogodišnjih molitvi i početak poglavlja ispunjenog ljubavlju, verom i porodičnim zajedništvom, vrednostima koje su oduvek bile temelj njihovog doma.

Podsetimo, Olivera i Nebojša Gudelj su se povodom rođenja unuka oglasili za Kurir.

- Dobro nam došao, Ilijane. Jedan nov život, jedna nova radost i jedan veliki Božji blagoslov za celu našu porodicu. Od danas u matičnim knjigama piše jedno prezime Gudelj više, a u našim srcima je ljubavi još više. Neka te Gospod čuva, vodi i blagoslovi na svakom tvom koraku - poručili su Olja i Nebojša Gudelj ekskluzivno za Kurir.

I Ceca je pred put u Crnu Goru podelila utiske za Blic povodom rođenja četvrtog unuka.

- Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i veća radost od toga da vam se rađaju unučići, zdravi, lepi i jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Vratila sam se 14. jula i mislila sam da će me sačekati da odradim koncert, ali mališan je odlučio da požuri i stigne ranije. Anastasija nije specijalno krila trudnoću. Funkcionisala je sasvim normalno, kao i svaka druga žena koja čeka bebu. Jednostavno, nije želela da o svojoj trudnoći priča na društvenim mrežama i da svakodnevno deli privatne trenutke. Najbliži prijatelji i porodica znali su od samog početka da čeka bebu - rekla je Ceca.