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Lepa, mlada i uspešna pevačica iz Hrvatske Nika Komadina spakovala je kofere i napustila zemlju, zbog važnog projekta.

Nika je uplovila u estradne vode, i ako se bavi i još jednim poslom. Lepa Riječanka koja je po zanimanju stomatolog i naslednica je porodičnog biznisa, sada je spremna da osvoji region.

Ona je sada otputovala u Ameriku, gde će u Njujorku mesec dana provesti na prestižnoj Akademiji za mjuzikl.

Na ovoj prestižnoj Akdemiji, Nika će živeti mesec dana, gde će se posebno obrazovati za glumi i muziku, što joj posebno znači jer je nedavno ozbiljnim koracima zakoračila na estradu.

Inače, ovu Akademiju su završili mnoge holivudske zvezde kao što su Grejs Keli, Kim Kartal, Kirk Daglas, En Hatevej...

Nika je usnimila kofere na aerodromu, pre nego što je prošla pasošku kontrolu i napisala:

- Za američki san - i dodala je emotikon srca.

1/6 Vidi galeriju Nika ostvaruje san u Americi Foto: Printscrean

Ona je dobila i srceparajuću poruku, koju je otvorila na aerodromu, a koju je morala i javno da podeli:

Nika nasledila porodični biznis - prvi stomatolog na estradi

Otkrila je i kako hendluje između dva posla, a otkrila i da roditelji nisu bili najsrećniji kada su čuli da želi da počne da gradi karijeru na estradi.

- Pa hendlujem, u ordinaciji sam od utorka do subote, pa uzmem dane slobodne, generalno mi nije teško.

- Da, nikada neću moći da napustim stomatolgiju, jer mi je to porodična firma. Mislim da ću malo više da pevam, a manje da radim, ali to ćemo da vidimo kako se karte slože.

- Naravno, bili su protiv toga, ali znaju da čitav život pevam i mislili su da neću da se bavim tim, ali moja želja je jaka!

05:48 Nika Komadina intervju Izvor: Kurir