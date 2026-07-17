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Prvi put nakon deset godina medijske ilegale, Dunja Ilić je svojevremeno za Kurir govorila o svim detaljima u životu koji su intrigirali javnost.

Tokom decenije pauze preživela je mnogo toga, od borbe sa alkoholom, smrti najvoljenijih, burnog ljubavnog života. Promenila je veru, ime, ali i mnoge gradove i države, a onda je odlučila da se vrati.

"Alkohol sam počela da konzumiram sa 13 godina"

Sve o turbulentnom životu Dunja je tada otkrila za Kurir i stala na put svim nagađanjima.

U javnosti je bez dlake na jeziku preko društvenih mreža govorila o pokušaju ubustva i to dva puta. Ajla je tada u emisiji otkrila detalje i poslala snažnu poruku svima.

Foto: Marija Antipina

- Alkohol sam krenula da konzumiram kada sam imala 13 godina. Ja sam kao dete imala poremećeno ponašanje. Bila sam jako problematična i buntovna. Sa 15 godina je to prešlo u granične poremećaje i kasnije je to prešlo u taj afektivni poremećaj. Ljudi koji boluju od toga znaju da je to usko uglavnom povezano sa zloupotrebom zabranjenih supstanci. Pokušaji samoubistva su kod pojedinih ljudi koji boluju od te bolesti (bipolarnog poremećaja), nažalost, vrlo česti. Bolest se vrlo često, nažalost, tako i završava. Ukoliko se ne tretira kako treba, ukoliko terapija nije kako treba, ukoliko lekar nije kako treba. Da, ja sam se, naravno, pokajala i zaista nisam imala suicidalne misli od tada više nikada. Meni se to dogodilo dva puta. Jednom ne znam ni kako sam ostala živa. To se dogodi u toj psihotilnoj epizodi - govorila je Ajla i dodala:

1/7 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Marija Antipina

"Bila sam u komi"

- Postoji u psihijatriji jedan termin koji objašnjava da postoji period najavljivanja samoubistva, kao skretanje pažnje. Kod mene toga nije bilo. Kod mene je to bilo odjednom, normalno sam se ponašala i... Pronašli su me i spasili. Bila sam u komi, doktor je rekao da ću verovatno ostati retardirana, da neću moći da hodam, govorim, da ću morati sve od nule da učim, međutim Bog me je pogledao. Za sve postoji neki razlog. Redovno da odlazim kod psihoterapeuta, kod psihijatara, da se bavim tim problemom, da vrlo ozbiljno shvatim kada mi se desi recidiv, kada popijem ponovo, da to shvatim ozbiljno i da se to ne ponavlja. Tako da negde od 25. godine traje ta borba, već 7 godina. Svako ko se bori sa istim ili sličnim problemom, nije sramota tražiti pomoć, sramota je sve ono što se radi pre toga.

Zarađuje od vrelih fotografija

Dunja Ilić podelila je nedavno putem Instagrama da je otvorena za sve vrste saradnje i slanje svojih eksplicitnih fotografija po promo ceni.

1/4 Vidi galeriju Dunja Ilić Foto: Printscreen/Instagram

Pevačica je putem zvaničnog profila objavila svoju vrelu fotografiju bez veša, dok je preko obukla samo mrežastu providnu haljinu. Ambijent je upotpunila crvenim svetlima, a zatim se obratila svojim pratiocima.

- Ako želite sličan kontent po promo ceni, javite se u DM, odgovoriću svima do sutra - napisala je u opisu fotografije.