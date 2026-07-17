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Kuma Svetlane Cece Ražnatović, pevačica Viki Miljković, ne krije oduševljenje zbog prinove u porodici Ražnatovića i Gudelja.

Pevačica je otkrila koliko ju je obradovala ova vest ali i da je dobila poruku od Cecine naslednice koja ju je probudila ovom lepom vešću. Anastasija je na svet donela zdravog dečaka od 3.600 grama, kojem su ona i suprug, fudbaler Nemanja Gudelj dali moćno ime - Ilijan.

Neraskidiva veza

1/5 Vidi galeriju Pevačica poželela sve najbolje kumi Foto: Marko Karović, Mirko Tabašević, Kurir

-Da je samo više takvih vesti. Predivno! Svi su se obradovali...ja sam se baš jako, jako obradovala. Jutros mi je Anastasija poslala poruku, probudil me - rekla je Viki, pa nastavila:

- Ceca je otputovala u Crnu Goru pa leti tamo kod njih. Presrećni su, a i ja sam presrećna kao kuma, poželela sam, samo neka se deca još rađaju i kod njih kući, a dočekaću i ja kod mene, nego je još rano za to ima još vremena, neka da doživim...

Jači zajedno

1/5 Vidi galeriju Porodica na okupu Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram

Podsetimo, dom Ražnatovića i Gudeljevih bogatiji je za jošp jednog člana. Anastasija je devet meseci iznela trudnoću u tajnosti a obe porodice ne kriju sreću zbog prinove koja je unela novu energiju u njihov dom. Oglasili su s eputem mreže i Ceca i Veljko koji dele jednako radost sa Anastasijom i Nemanjom, a presrećan par je dobio mnoštvo čestitki povodom rođenja sina.

Kurir/Telegraf.rs