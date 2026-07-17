Slušaj vest

Nadežda Biljić svojevremeno je za Kurir govorila o usponima i padovima koje je prolazila kroz život.

Pevačica je ogolila dušu i govorila o svojim prvim koracima na estradi ali i svemu što se dogodilo a nije očekivala u periodu takmičenja "Zvezde Granda" i "Pinkovih zvezda".

"Bolje da se bave pevanjem, a ne drugim stvarima"

Nadežda se osvrnula na današnje standarde lepote i pevačica koje liče jedna na drugu, pa poslala poruku mladim devojkama koje žele da se bave istim poslom.

- Moja poruka za njih je da se bave pevanjem a ne drugim stvarima. Ja smatram da pevač treba da bude pevač. Nekad se i ja iskompleksiram, a i normalno je kada vidiš da su sve iste i liče jedne na druge. Ja nemam ništa nemam protiv operacija, neka radi svako šta hoće sa svojom glavom šta hoće. Ako i radite tako nešto budite malo autentične, sve ste bre iste. Budite svoje. Lepo je imati želju da imate karijeru kao Karleuša, Brena, Prija, Ceca... Okej i to je u redu imati takav cilj i biti takva zvezda, ali ti ne možeš da budeš one, ti budi ti - govorila je pevačica tada, pa nastavila:

Foto: Dejan Milićević

"Budite umereni i svoji"

- Teže je ako se ne uklopiš u kalup zato što nećeš dobiti karijeru preko noći, ali ta karijera koja tako dođe tako i prođe. Polako i strpljivo i vera u sebe. Ako ćete da radite silikone, radite umereno i budite svoji. Ne treba biti kopija nikoga, čovek uvek treba da bude svoj, po tome će ljudi da te pamte. To i jeste poenta šoubiznisa - zaključila je Nadežda u emisiji "Nije sve tako crno".

"Toma ne voli da priča mnogo"

Nadežda je evocirala uspomene i podsetila se trenutka kada je prvi put ugledala Tomu.

- Sad će Toma misliti da foliram, ali ja sam znala da je on muškarac za mene prvi put kad sam ga videla. Iskreno, prvo sam rekla da nikada ne bih bila sa njim, a kad smo progovorili dve rečenice, pomislila sam: "Ovo je čovek mog života". Toma ne voli da priča mnogo, on više delima dokazuje - govorila je Nadežda za full screen media i dodala:

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: ATA images, Dj.Djoković, Printscreen Instagram

"To je breme njegove lepote..."

- Život nas je uvek nekako spajao, da budemo blizu. Mi smo čak i u rijalitiju, kad je bio karantin, došli jedan za drugim. Uvek smo mi imali poseban odnos, lepo smo pričali. Imala sam frku malo, on je tada bio u fullu, maneken, lep. On je i sada dobar frajer. Nekako mi je tad sve bilo čudno, bila je neka igra toplo - hladno. Desio se rođendan Rade Vasić, tada smo se prvi put poljubili. Sutradan se hvatao za glavu. Šalu na stranu, kod nas je baza kompletnog odnosa bilo prijateljstvo. Mnogo smo pričali, bili iskreni... Znam mu šifru telefona, imamo čak i zajednički telefon... Svesna sam ja da sam sa dobrim frajerom, ne mogu da izbegnem to da mu prilaze devojke i da ga gledaju. To je breme njegove lepote i nemam taj problem.