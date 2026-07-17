Slušaj vest

Svetlana Ceca Ražnatović otputovala je u Crnu Goru zbog nastupa u najvećoj diskoteci na primorju. Posle koncerta ona će se uputiti u Španiju gde se 15. jula porodila njena ćerka Anastasija, koja je rodila sina Ilijana.

Pevačica nije krila neizmernu sreću zbog rođenja četvrtog unuka.

Ceca se odmah po sletanju u Tivat automobilom uputila u Bečiće. Mnogi bi pomislili da će odsesti u nekom od tamošnjih luksuznih hotela, ali je ona odlučila da ipak boravi u svom stanu koji ima na Crnogorskom primorju.

Podsetimo, ona pored ovog stana ima vilu u kojoj živi u Beogradu, kao i kuću na Kipru.

I dok Ceca i članovi njene porodice rado i često posećuju vilu u mondenskom kiparskom mestu Aja Napa, pevačicaa u stan u Bečićima koji je blizu poznatog hotela, retko odlazi. Osim nje, sada u taj stan retko odlaze i članovi njene porodice koji su nekada često tamo boravili.

Cecin stan u Bečićima Foto: Kurir, Printscreen

U stanu na Crnogorskom primorju porodica retko kada dolazi, a ako je suditi po fotografijama na Instagramu, nekada je tu najčešće boravila Anastasija, dok nije započela emotivnu vezu sa Nemanjom Gudeljom sa kojim se venčala pre tri godine, a 15. jula su dobili bebu.

Cecin stan na moru opremljen je minimalistički, u svetlim tonovima. U prvom planu su visoki prozori, spušten plafon i mermerne pločice na podu.

Anastasijina omiljena prostorija za pravljenje selfija je prostrani dnevni boravak. Osim udobne ugaone garniture svoje mesto pronašla je i otmena sofa, idealna za opuštanje ispred televizora.

Ne propustiteStarsVIKI MILJKOVIĆ VIDELA CECINOG UNUKA! Pevačica dobila fotografiju, ono što je rekla svi će prepričavati
1321321321.jpg
StarsEVO KADA CECA IDE U SEVILJU KOD ANASTASIJE I UNUKA: Pre nekoliko dana se vratila iz Španije iz jednog razloga, sad opet pakuje kofere
gudelj copy.jpg
StarsRAŽNATOVIĆKI PRETI NOVČANA KAZNA: Voda i dalje kulja ispred Cecine vile, kvar veći nego što se mislilo - Bogdanu smo zatekli na licu mesta, uhvaćena u prekršaju
ceca.png
StarsKAMIN OPTOČEN ZLATOM, SPA, SAUNA, BAZEN, POSTOJI I TAJNA PROSTORIJA! Zavirite u Cecinu vilu na Dedinju: Sve kao u hotelu sa 5 zvezdica, u ovo je uložila najviše
Ceca Ražnatović

00:05
Svetlana Ceca Ražnatović Izvor: Kurir