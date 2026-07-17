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O navodnoj vezi Džejle Ramović i Jakova Jozinovića domaći mediji ne prestaju da bruje, a brojne spekulacije se samo nižu. Iako još uvek nema zvanične potvrde, neki veruju, dok drugi sumnjaju u to. Međutim, pojedini akteri koji su uvučeni u priču, svojim postupcima sve više intrigiraju javnost.

Naime, pevač i glumac Bojan Cvjetićanin, koji je pre Jakova bio sa Džejlom u romantičnom odnosu, svojom novom objavom je iznenadio ljude na društvenim mrežama.

- Ova ljubavna afera me nije ni malo iznenadila. Družiš se sa Bojanom i krišom mu preotimaš devojku. To je mimo svih kodeksa. Kod Bojana ideš kući da ti pomaže da praviš pesme, a u međuvremenu mu osvajaš devojku - ovim rečima je Bojan šokirao svoje pratioce na društvenim mrežama, a sada je osvanuo i njegov snimak na TikToku koji je pridodao ulje na vatru.

Na snimku možemo videti Cvjetićanina u sevdahu uz pesmu "Ko si ti", Saše Matića i Aleksandre Prijović. Ono što posebno izaziva pažnju u ovoj objavi jeste deo pesme "Spavaš s njim, mene dozivaš, tuđa ženo".

Zbog toga, mnogi su pomislili da je ovo način da provocira bivšu devojku. Iako nema zvanične potvrde da je ovu numeru posvetio Džejli, video je osvanuo u momentu kada je podignuta ogromna prašina koja sa sobom nosi brojna pitanja o odnosu Džejle, Jakova, pa i samog Bojana.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Oštre kritike

Podsetimo, korisnici Iksa su bili bez dlake na jeziku kada su govorili o navodonoj vezi Jakova i Džejle. Većina njih je smatrala da je taj odnos izdaja načinjena prema Bojanu.

1/5 Vidi galeriju Bojan Cvjetićanin Foto: Printscreen/Instagram, Primoz Lukezic

- "Jakov 2025. dok peva pesmu svog druga, da bi mu 2026. ukrao devojku kojoj je pesma i posvećena!", "Džejla je ostavila Bojana zbog Jakova?", "Ovaj Bojan je tako seksi, Jakov ne može ni da mu priđe!", "Klasična izdaja!", "Ovo je baš dno dna što su uradili Džejla i Jakov, bez obzira na to da li se radi samo o marketingu ili su se stvarno smuvali!", "Bojan je pametno uradio što ih je blokirao!", "Jakov mi se posle ovoga baš zgadio, ovo mu nije trebalo!" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Džejla Ramović i Jakov Jozinović Foto: Miomir Milić, Kurir

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