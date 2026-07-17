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Nekadašnja teniserka, Ana Ivanović, godinama je ređala uspehe, kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, te je danas ponosna mama trojici dečaka. Međutitm, ona se kroz sve to vreme borila da problemom o kom je sada prvi put javno progovorila.

Tokom svog gostovanja u emisiji (NE)uspjeh prvaka, otkrila je da se godinama suočavala sa problemom koji muči sve više ljudi današnjice.

- Nisam nikada pričala o tome, ali sam imala jako velike napade panike - priznala je Ana.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Pored toga, ona se na privatnom planu susrela sa emotivnim udarcem kada je došlo do kraha ljubavi sa Bastijanom Švajnštajgerom, nakon devet godina ljubavi. Ana je to ostavila iza sebe i sada se sa osmehom na licu bavi svojim privatnim životom i svojim sinovima.

Alimentacija

Podsetimo, prema pisanju nemačkih medija, sud je reagovao ubrzano kada je alimentacija u pitanju, a sada je i poznato koliko ona iznosi. Sudija je doneo odluku po kojoj je Švajnštajger u obavezi da po detetu mesečno uplaćuje 15.000 evra, što na godišnjem nivou iznosi oko 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života Ane na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio mesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Ovako su Ana i Švajnštajger nekada izgledali zajedno:

1/12 Vidi galeriju Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: JP PARIENTE/LAURENT VU / Sipa Press / Profimedia, Ervin Monn / imago stock&people / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koji uključuju maloletnu decu. Iako se brakorazvodni postupak odvija u Minhenu, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) na Majorci.

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim finansijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj - navodi pomenuti portal.

Imanje Ane Ivanović na koje Bastijan nema pravo

Podsetimo, dok se priča i piše o vilama širom sveta, apartmanima, stanovima i kome će šta od toga pripasti, niko se nije setio toga da bivša teniserka poseduje imovinu i u rodnoj Srbiji.

Ekipa Kurira jednom prilikom posetila je mesto Krčedin, gde je Ana još pre braka s Bastijanom uložila ogromnu svotu novca u voćnjak s jabukama. Kako se šuška, brojka je bila čak šest miliona evra. U ovaj biznis ušla je još 2015, tačnije pre braka s fudbalerom. Ona je, kako se tada pisalo, uložila svoj zarađeni novac u plantažu preko firme "MK grup".

1/8 Vidi galeriju Imanje Ane Ivanović Foto: Marko Karović

Meštani su nam potvrdili da ona jeste uložila novac, ali su istakli da je njen otac Miodrag Ivanović zapravo jedan od suvlasnika ove firme.

- Da, to jeste tačno, evo sad kad budete krenuli, s desne strane videćete jabuke kojima se ne vidi kraj. E, to je njihovo. Tu je Anin otac. Ali jeste ona dala novac za taj biznis - kazao nam je žitelj sela.

S obzirom na to da se imanje vodi na oca teniserke, ne postoji šansa da se ovo zemljište nađe na spisku imovine bivšeg para kao predmet podele. Ipak, u sve ovo bio je upućen i Švajnštajgner, a tada se pisalo da se njemu pomenuto mesto mnogo dopalo, pa je predložio svojoj tadašnjoj verenici da tu naprave kuću, ali do toga nije došlo.

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