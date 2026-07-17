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Pevačica Dara Bubamara leto provodi radno, a poneke trenutke, kada je na primorju, koristi da se okupa i osunča.

Društvo joj pravi i njen novi, znatno mlađi momak, od kog se ne odvaja otkako su stupili u vezu.

Darine objave iz Crne Gore privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, a sada je iznenadila sve kada je otkrila da je otkazala sva gostovanja u jednom poznatom lokalu u Budvi.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori - poručila je Dara Bubamara i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gde možemo videti da nema pomenutog kluba.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala, već je rešila da razlog zadrži za sebe.

"Često menjam silikone"

Popularna pevačica Dara Bubamara, kao što smo već naveli, trenutno boravi u Crnoj Gori, gde spaja lepo i korisno.

Kada ne nastupa, pevačica uživa na moru sa svojim dve decenije mlađim dečkom.

Atraktivna Novosađanka juče je objavila vruće fotografije u bikiniju, a njene bujne grudi došle su do izražaja.

Pevačica je uz kupaći nosila kačket i naočare, a pokazala je pratiocima i da je znatno doterala liniju.

Ovako je Dara nekad izgkedala:

1/12 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Pancic

Inače, Dara Bubamara važi za pevačicu koja ima najveće silikone na domaćoj estradi. Prvi put je ugradila silikone u grudi pre desetak godina. Međutim, kako sama priznaje, nije se zadržala na jednoj operaciji.

Svoje poprsje Dara je menjala nekoliko puta, a ove učestale hirurške intervencije na grudima koštale su je oko 15.000 evra.

Pevačica je i ranije otvoreno govorila o svojim odlukama.

- Često menjam silikone, pre svega, jer tako treba. Čujem da me neke koleginice ogovaraju, ali mogu samo da mi pljunu pod prozor. Pratim svetske trendove, dosta je više lažnog morala - rekla je Dara Bubamara jednom prilikom.

Od sume koju je Dara uložila u svoj izgled mnogima će se zavrteti u glavi. Procenjuje se da je pevačica do danas na estetske operacije i korekcije potrošila oko 45.000 evra, čime je u svoj izgled uložila najviše novca od svih svojih koleginica.

U medijima se pisalo da je za svoj novi, blistavi osmeh izdvojila čak 18.000 evra.