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Porodica Đogani je svojom muzikom obeležila devedeste, a mnoge generacije su stasale uz njih. Međutim, njihovo porodično stablo je česta tema.

Sve je počelo od roditelja poznatih densera. Otac Faik i majka Zeida su za života dobili sedmoro dece.

Foto: Kurir

Đole

1/5 Vidi galeriju Slađa Delibašić, Vesna i Đole Đogani Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Screenshot, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Mondo

Njihovo najstarije dete je Hamit Đole Đogani koji je ujedno i prvi kročio na estradnu scenu, nakon čega je postao sinonim za densmuziku na našim prostorima. Đole je kroz život prvo voleo Slađu Delibašić sa kojom ima ćerke Silviju i Marinelu. Nakon kraha ljubavi sa Slađom, počeo je život sa Vesnom Đogani, sa kojom je i danas. Iz njihove ljubavi, rodili su se sin Adriano i ćerka Laura. Iako se Đole i Vesna nikada nisu venčali, ona je u više navrata isticala koliko se cene i da papir za nju ne predstavlja ništa.

Đole je rastao sa još tri brata, a to su Isidor, Dario i najmlađi Gazmen - Gagi Đogani, ali i tri sestre - Nađom, Sanjom i Elizabetom.

Baki B3

1/7 Vidi galeriju Baki B3 Foto: Kurir Televizija

Iako mnogi misle da je Bajrus Andrija Đogani (Baki B3) njihov rođeni brat, prevarili su se! Denser je njihov bratanac jer mu je Isidor otac. Baki ima i brata Frimana i sestru Farki, koji nisu poznati javnosti, a i sam je roditelj troje dece - ćerke Anđele i sinova Matea i Manuela, koje je dobio iz brakova sa Ivanom i Bojanom.

Gagi

1/8 Vidi galeriju Gagi Đogani Foto: Nenad Kostić, Kurir, Printscreen/Instagram

Najintrigantniji u dinastiji Đogani jeste Gagi. On sa bivšom suprugom Anabelom Atijas ima dve ćerke - Lunu i Ninu. Njih dve često privlače pažnju javnosti na raznim događajima, a na društvenim mrežama broje veliki broj pratilaca. Luna je dobila dve ćerke u braku sa Markom Miljkovićem sa kojim je počela romansu u rijalitiju. Oni danas uživaju u ljubavi i zajedno učestvuju u radu na jutjub emisiji čija je Luna voditeljka.

Bivša pevačica Fanki Džija se nakon razvoda ponovo udala, za Andreja Atijasa, i dobila još jednu ćerku, Blankicu. Nakon toga, Analeba je stavila tačku na brak sa Andrejem, a danas je sa Gagijem u normalnim odnosima.

Kao šlag na tortu, tu je i Dario, čiji je sin Adam Đogani, koji se proslavio učešćem u rijalitiju.

Po babinoj liniji - Indi i Edita Poznato je da su Edita i Indira Indi Aradinović u srodstvu sa Đoganijima, ali gotovo niko nije uspeo da raščivija šta im dođu. Njihova majka Florija je sestra od tetke Gagija, Isidora, Darija i Đoleta Đoganija, a atraktivnim pevačicama su ujaci. Naime, Florijina majka i majka popularnih densera Zeida su sestre bliznakinje.

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