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Dara Bubamara je trenutno na letnjoj turneji po Crnoj Gori, a iako je sve trebalo da ide po planu i programu njenih gostovanja na primorju, došlo je do problema!

Pevačica je ostala bez četiri nastupa u jednom klubu u Budvi, a razlog tome je, kako su naveli organizatori iz kluba na svom zvaničnom Instagram profilu, njeno neprofesionalno ponašanje.

Kako nam je otkrio izvor iz Crne Gore blizak menadžmentu kluba u kom je Dara trebalo da nastupa u nedelju, 19. jula, a onda i 25. jula, 31. jula i 5. avgusta, oni su se naljutili jer je zakazala dnevni nastup na plaži u Bečićima, što je blizu njihovog kluba, baš na dan kad je bilo dogovoreno da se u večernjim satima pojavi kod njih.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: ATA images, Zorana Jevtić

Iz kluba su pobesneli kad su videli da Dara peva na dnevnoj žurki, a uveče treba da ima nastup kod njih. Zvali su je i rekli da je neprofesionalna i bezobrazna i da nema pravo da radi preko dana u blizini njihovog kluba, a onda da dođe uveče da nastupa u klubu. Tražili su joj da otkaže dnevnu žurku, na šta ona nije htela da pristane. Otkazali su joj nastup i objavili saopštenje na mrežama - rekao nam je izvor, a mi vam prenosimo saopštenje kluba povodom nastupa Dare Bubamare.

Oglasio se klub

"Poštovani posetioci našeg kluba, obaveštavamo vas da smo zbog neprofesionalnog ponašanja i nepoštovanja postignutih dogovora bili prinuđeni da otkažemo sve nastupe pevačice Dare Bubamare planirane za ovu sezonu", napisali su svom profilu na Instagramu.

I pevačica se oglasila na svom profilu na istoj društvenoj mreži, ali ona tvrdi da je ona ta koja je prekinula saradnju sa ovim klubom u Budvi.

"Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba u Budvi otkazujem sve nastupe kod njih, a mi se vidimo na drugim nastupima u Crnoj Gori", objavila je Dara.

Darin menadžer progovorio

S obzirom na to da je izvor blizak menadžmentu kluba rekao da je klub otkazao Dari nastupe, a na mrežama se može videti da je pevačica šest sati pre njihovog oglašavanja dala svoje saopštenje, stupili smo u kontakt s njenim menadžerom Nenadom Šipkom kako bi nam otkrio detalje ove drame na Crnogorskom primorju.

- Kao prvo, Dara je otkazala nastup, a ne oni. Obavestila je svoje pratioce i fanove na društvenoj mreži Instagram negde oko 17 časova, a oni su svoje obaveštenje o otkazanom nastupu objavili tek uveče. Ove godine smo imali četiri zakazana nastupa u tom klubu, ali sad smo sve otkazali. To je klub s kojim dugo sarađujemo i, na naše i njihovo zadovoljstvo, saradnja je uvek bila odlična. Njima je zasmetalo što smo zakazali nastup, to jest dnevnu žurku u Bečićima, a klub o kom pričamo je u Budvi. Znači, nije u pitanju isto mesto - rekao je menadžer Dare Bubamare.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Boba Nikolić

- Ono što još mogu da kažem jeste da smo prema njima i te kako bili korektni. Dara je nakon pesme "Od 4 do 7" u velikom hajpu i normalno je da smo podigli cenu nastupa. Njima je cena ostala ista kao i prošle godine, jer smo baš zbog te dobre saradnje hteli da budemo korektni. Takođe, njima nismo naplatili ni smeštaj ni karte za avion, što se inače radi kada izvođač dolazi da nastupa negde van Beograda, pa je honorar od te dnevne žurke upravo trebalo da ode na to - rekao je Nenad Šipka za Kurir.

Pokušali smo da dobijemo komentar i iz kluba u Budvi, ali broj telefona sa zvaničnog Instagram naloga nije bio dostupan. Nakon nekoliko sati smo dobili poziv s istog broja, rekli smo zašto smo ih zvali, na šta smo dobili odgovor da je taj broj samo za rezervacije.