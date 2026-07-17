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Pevačicu Elektru Elit kroz život prate brojni skandali. Od promene pola, preko otvorenog priznanja da se bavila najstarijim zanatom, a iza nje je i život iza rešetaka. Sada je ponovo šokirala javnost vešću da je rešila da stavi tačku na svoju karijeru.

Uz poslednju pesmu, koju je danas objavila, poslala je, ujedno, i poslednji pozdrav publici.

- Sedam godina ste bili uz mene, voleli me, osporavali, branili i kritikovali. Bez obzira na sve, hvala vam što ste bili deo mog puta. Ova pesma je moj poklon svima vama i moj poslednji pozdrav. Vreme je da zatvorim ovo poglavlje i okrenem novi list - rekla je za domaće medije pevačica koja je pre svega nekoliko meseci izašla iz zatvora.

1/6 Vidi galeriju Uhapšena Elektra Elit Foto: RONNY WUNDERLICH, Igor Živković

Oglasila se po izlasku iz zatvora

Po izlasku iz zatvora u kom je provela sedam meseci, pevačica se obratila svojim poštovaocima na društvenim mrežama.

- Ovde sam provela sedam meseci i četiri dana. Možete da vidite gde sam bila, sa desne strane su rešetke, tu negde iza rešetaka bila je Elektra Elit - rekla je ona na snimku.

- Hvala svima na pismima, poklonima i rečima. Hvala mojim najmilijima, mojoj deci i majci moje dece. Hvala mojoj Hani, hvala Laisi i Junioru. Hvala Luki i Fehimu. Hvala Sarajevu i miloj mojoj "B" i "H". Hvala drugarima iz sedme sile. Najviše hvala mojoj ćerki Divi, mome najvećem heroju. Voli vaš vaša Elektra Elit - napisala je Elektra.

Evo zbog čega je bila u pritvoru

Elektra je uhapšena kada su specijalne jedinice upale u njen stan i privele je. Ovo nije prvi Elektrin susret sa švajcarskim pravosudnim organima. Još 2022. godine privedena je tokom racije u svom salonu u čuvenoj Langštrase ulici u Cirihu.

1/5 Vidi galeriju Elektra Elit otvoreno priča da je prostitutka u inostranstvu, dok se već godinama bavi pevanjem i objavljuje pesme i spotove. Foto: Kurir

Tada su sa njom uhapšene još tri žene i dva muškarca, a sumnjalo se na razne nelegalne aktivnosti, uprkos činjenici da je prostitucija u Švajcarskoj legalna.

Udala se po izlasku iz pritvora?

Podsetimo, Elektra Elit je pre pet dana izgovorila sudbonosno "da" izabraniku na intimnoj ceremoniji održanoj u Sarajevu.

Posebnu simboliku ovom važnom životnom trenutku dala je činjenica da je venčanje upriličeno na Bajram. Upravo takav početak poželela je i Elektra, koja nije krila emocije tokom ceremonije.

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