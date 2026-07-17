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Luna Đogani je na svom nalogu na Instagramu podelila kadrove koji su raznežili mnoge, a na objavi se mogu videti njene ćerke Mia i Lana. Njih dve su pozirale u istim šarenim haljinama od tila, a na njima su se nalazili simoli jednorogog konja sa cvetovima.

Kako obično deca sličnog uzrasta iskazuju oduševljenje prema jednorozima, izgleda da ništa drugačije nije ni kada je reč o Luninim naslednicama.

Foto: Printscreen Instagram

Ponosna mama ih je uslikala u toploj, kućnoj atmosferi, a mlađa ćerka je čvrsto držala svoju igračku bebu, dok je starija pozirala u modernim, dubokim, belim čizmama.

"Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete"

Inače, Luna ne krije koliko voli decu, te je jednom prilikom otkrila da bi čak i usvojila dete.

- Kada bih mogla i imala uslove, možda bih i usvojila dete. Svima bih volela da pomognem, svoj deci ovog sveta, takođe udomila bih i sve životinje, nekako kad bih imala neku veliku kuću udomila bih sve - rekla je Luna svojevremeno u emisiji ''Premijera vikend specijal''.

Marko i Luna sve kućne poslove obavljaju zajedno Podsetimo, Luna se trudi da bude uspešna majka, supruga i poslovna žena, a sve to postiže uz veliku Markovu podršku . Đoganijeva je srećna, jer joj suprug i ona osim što zajedno rade, oni i kući dele poslove, ali nekim ženama koje prate njihov rad to smeta.

1/8 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Marko hoće sve da radi, ali onda dođu ženice i u komentarima pljuju mene zašto moj partner učestvuje u svemu. Radimo zajedno, ali i u kući radimo zajedno. To je problem, jer verovatno one to nemaju, pa im je krivo. Ja ih nerviram zašto sam dozvolila da moj muž pere sudove, per veš, pravi ručak i tako dalje. Ja ga ne teram, čovek hoće - ispričala je Luna Đogani u emisiji "Magazin in".

O odnosu sa Markom

Iako su u skladnom braku godinama, s vremena na vreme se pojavljuju glasine o razvodu. Luna je svojevremeno govorila o svom odnosu sa suprugom.

Ovako su oni izgledali tokom učešća u rijalitju kada je počela njihova ljubavna priča:

1/9 Vidi galeriju Luna i Marko u Zadruzi Foto: Printscreen

- Marko i ja smo poslovni partneri, supružnici, roditelji, prijatelji i podrška jedno drugom. Brak uopšte nije lak, naročito kada radimo zajedno. To je jedan veliki projekat na kom moraš da radiš svakodnevno. Ume da bude teško i nekada me mnogo nervira. Nas dvoje se trudimo, menjamo i razgovaramo. Mora da postoji mnogo kompromisa i razgovora, a dajemo sve od sebe. Nismo na klimavim nogama, zajedno smo i volimo se - rekla je Luna tokom gostovanja u emisiji "Amidži šou".

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