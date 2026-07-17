Slušaj vest

Svetlana Ceca Dimitrić, manekenka i bivša supruga Duška Šarića, ponovo je privukla mnoge poglede i preuzela pažnju na društvenim mrežama svojom novom objavom.

Nije mogla da prođe neopaženo njena fotografija iz Sen Tropea na kojoj je elegantno pozirala u crvenoj haljini sa dubokim šlicem. Ovakav odabir je istakao njenu figuru, a torbicu je uparila sa bojom haljine.

Ovakvim izdanjem je pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih žena na našim prostorima. Svetlana je, inače, na društvenim mrežama veoma aktivna, gde gotovo svakodnevno deli detalje iz privatnog života. 

Screenshot 2026-07-17 222814.jpg
Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, o njenom ljubavnom životu se poprilično govorilo kada je pre tri godine stavila tačku na ljubav sa biznismenom Brankom Babićem. Njihova veza je trajala četiri godine, a Svetlana je najviše u centar pažnje dospela zbog braka sa Duškom Šarićem. Ona je učestvovala i u brojnim spotovima, a brak sa Duškom počeo je 2005. godine i trajao je narednih pet godina.

Svetlana Ceca Dimitrić Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno proslavili ćerki punoletstvo

Duško i Svetlana su u junu ove godine proslavili ćerki 18. rođendan u jednom beogradskom hotelu. Iako su pojedini pevači formalno pozvani kao gosti, bilo je planirano da svako od njih izvede po jedan blok pesama.

Porodica nije štedela kako bi sve prošlo onako kako su zamislili, a Duško je bio prvi koji je stigao na mesto održavanja svečanosti. Naš reporter na terenu je tada usnimio  momenat kada je on naišao.

00:34
Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

Proslavi su prisustvovali Violeta Peković, Goga Sekulić, Aleksandar Kos, Dejan Milićević, Vladimir Stojković, starija ćerka Jelene Karleuše, Atina Tošić.

Na zabavu je došla i mlađa ćerka Zdravka Čolića Lara. Kako smo saznali i pevač je bio pozvan, ali se on nije pojavio.

Tu su bile i Maja Berović, Marina Visković, kao i ćerka modne dizajnerke Suzane Perić, Tifani Perić.

Mlada slavljenica je sve oduševila izgledom koji je nasledila od majke Cece.

Ne propustiteStarsKAD DUŠKO ŠARIĆ SLAVI ĆERKI PUNOLETSTVO: Tortu pravili pred gostima, a Daria blistala u kristalima! Svi detalji gala slavlja - luksuz bez granica
šarić (1).jpg
StarsDUŠKA ŠARIĆA POGODILA PESMA ZA 18. ĆERKIN ROĐENDAN! Marina Visković zapevala njegovu omiljenu pesmu, a njegova reakcija zapalila slavlje (VIDEO)
Marina Visković
StarsVIOLETA PEKOVIĆ SA TAŠNOM VREDNOM I DO 14.000 €! Stigla na proslavu kod kumova Šarića, Nikole ni na mapi: Ovaj pevač nije došao, a evo ko je sve tu
Nikola Peković
StarsŠARIĆI PRAVE PUNOLETSTVO ZA PAMĆENJE! Na ćerkinom slavlju pevaju najveće zvezde estrade, za jednu noć odlazi pravo bogatstvo: Ovo su svi detalji
Duško Šarić

BONUS video:

22:26
STARS EP604 11.07.2026. Izvor: kurir tv