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Svetlana Ceca Dimitrić, manekenka i bivša supruga Duška Šarića, ponovo je privukla mnoge poglede i preuzela pažnju na društvenim mrežama svojom novom objavom.

Nije mogla da prođe neopaženo njena fotografija iz Sen Tropea na kojoj je elegantno pozirala u crvenoj haljini sa dubokim šlicem. Ovakav odabir je istakao njenu figuru, a torbicu je uparila sa bojom haljine.

Ovakvim izdanjem je pokazala zašto važi za jednu od najatraktivnijih žena na našim prostorima. Svetlana je, inače, na društvenim mrežama veoma aktivna, gde gotovo svakodnevno deli detalje iz privatnog života.

Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, o njenom ljubavnom životu se poprilično govorilo kada je pre tri godine stavila tačku na ljubav sa biznismenom Brankom Babićem. Njihova veza je trajala četiri godine, a Svetlana je najviše u centar pažnje dospela zbog braka sa Duškom Šarićem. Ona je učestvovala i u brojnim spotovima, a brak sa Duškom počeo je 2005. godine i trajao je narednih pet godina.

1/8 Vidi galeriju Svetlana Ceca Dimitrić Foto: Printscreen/Instagram

Nedavno proslavili ćerki punoletstvo

Duško i Svetlana su u junu ove godine proslavili ćerki 18. rođendan u jednom beogradskom hotelu. Iako su pojedini pevači formalno pozvani kao gosti, bilo je planirano da svako od njih izvede po jedan blok pesama.

Porodica nije štedela kako bi sve prošlo onako kako su zamislili, a Duško je bio prvi koji je stigao na mesto održavanja svečanosti. Naš reporter na terenu je tada usnimio momenat kada je on naišao.

00:34 Duško Šarić stigao prvi na proslavu punoletstva ćerke Izvor: Kurir

Proslavi su prisustvovali Violeta Peković, Goga Sekulić, Aleksandar Kos, Dejan Milićević, Vladimir Stojković, starija ćerka Jelene Karleuše, Atina Tošić.

Na zabavu je došla i mlađa ćerka Zdravka Čolića Lara. Kako smo saznali i pevač je bio pozvan, ali se on nije pojavio.

Tu su bile i Maja Berović, Marina Visković, kao i ćerka modne dizajnerke Suzane Perić, Tifani Perić.

Mlada slavljenica je sve oduševila izgledom koji je nasledila od majke Cece.

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